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Что ждёт нас после смерти? Этот мужчина увидел то, что наука не может объяснить

2:17
Здоровье

65-летний житель британского города Ноттингем Дэйв Синглтон однажды оказался на грани жизни и смерти. У него были проблемы с сердцем и сосудами, но в тот роковой день он почувствовал, что сердце бьётся всё медленнее. Охваченный тревогой, он обратился за помощью к соседке, которая, проверив пульс, немедленно вызвала скорую.

Душа после смерти
Фото: https://www.sunhome.ru/poetry/1145776
Душа после смерти

Восемь минут в неизвестности

Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Синглтона, подключив его к аппаратам жизнеобеспечения. Однако в какой-то момент сердце мужчины остановилось — на целых восемь минут.

В этот момент, как он сам вспоминает, он оказался в великолепном саду, залитом солнечным светом. Высокая живая изгородь отделяла его от чего-то важного. За ней звучали знакомые голоса — родных и друзей, весёлый смех. Они словно собрались на важное событие, и он был готов присоединиться к ним… но не сделал этого.

Возвращение в мир живых

Внезапно прекрасный сад исчез, и Дэйв очнулся в реанимационной палате. Перед глазами — обеспокоенные врачи, спасшие ему жизнь. Однако возвращение в реальность было непростым: в мире живых оказалось шумно и некомфортно. Мужчина признаётся, что ему не хотелось покидать то место, где он находился.

Жизнь после клинической смерти

После пережитого Синглтон стал иначе относиться к жизни. Сейчас ему 85 лет, и все эти годы он посвятил творчеству, путешествиям и живописи. Этот опыт изменил его мировоззрение, подарив вдохновение и новую цель.

Что говорят учёные

Опыты клинической смерти — явление, которое до сих пор остаётся загадкой для науки. Люди, пережившие подобное, часто рассказывают о туннелях, свете, встречах с умершими близкими. Одни считают это доказательством загробной жизни, другие объясняют всё физиологическими процессами в мозге.

Так или иначе, переживание Дэйва Синглтона показывает, что даже короткий момент между жизнью и смертью может навсегда изменить человека, сообщает "Царьград".

Уточнения

Клини́ческая смерть - терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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