Лень правильно питаться? Этот продукт работает за тебя: дешевле пробиотиков и эффективнее диеты

3:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Греческий йогурт — не просто популярный продукт, а настоящий кладезь полезных веществ, особенно для здоровья кишечника. По словам гастроэнтеролога Адити Чхады из Ассоциации гастроэнтерологов Нью-Джерси, этот продукт сочетает в себе высокое содержание белка и пробиотики, которые способствуют балансу микробиома.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Пищеварительная система играет ключевую роль не только в переработке пищи, но и в усвоении питательных веществ, защите от заболеваний и даже в регулировании эмоционального состояния. Именно поэтому правильный рацион, включающий продукты, поддерживающие кишечную флору, крайне важен.

Чем полезен греческий йогурт для кишечника

Этот продукт содержит около 16 граммов белка на 160 граммов йогурта, что делает его отличным источником протеина. Но не только белок делает йогурт полезным. Среди его свойств:

Противовоспалительный эффект : содержащиеся в нём биоактивные пептиды помогают снижать воспаление в организме.

: содержащиеся в нём биоактивные пептиды помогают снижать воспаление в организме. Укрепление кишечного барьера : йогурт защищает слизистую оболочку кишечника, предотвращая проникновение бактерий и токсинов.

: йогурт защищает слизистую оболочку кишечника, предотвращая проникновение бактерий и токсинов. Баланс микробиома: полезные бактерии подавляют рост вредных микроорганизмов, улучшая пищеварение и укрепляя иммунитет.

Ось кишечник-мозг и эмоциональное здоровье

Исследования показывают, что баланс микробиома влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Кишечник и мозг связаны нервными путями, и бактерии, живущие в кишечнике, могут влиять на уровень стресса, тревожность и даже настроение.

По словам Чхады, регулярное употребление греческого йогурта помогает улучшить работу этой связи, поддерживая эмоциональное равновесие.

Защита толстой кишки и борьба с диареей

Пробиотики, содержащиеся в йогурте, ферментируют пищевые волокна (пребиотики), которые можно найти в таких продуктах, как бананы, спаржа, чеснок и лук. Этот процесс способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), которые:

Питают клетки толстой кишки .

. Снижают воспаление в кишечнике .

. Предотвращают развитие воспалительных заболеваний кишечника.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога Дэвида Д. Кларка из Университета здоровья и науки Орегона, йогурт помогает восстановить баланс кишечной микрофлоры после приступов диареи. Это особенно актуально после курса антибиотиков, которые могут разрушить естественную бактериальную среду.

Как выбрать полезный греческий йогурт

Не все йогурты одинаково полезны. По словам диетолога Тоби Амидора, при выборе стоит обратить внимание на состав. Ищите продукты, содержащие:

Живые и активные культуры: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus.

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus. Минимум 100 миллионов живых культур на грамм: это показатель высокой пробиотической активности.

Избегайте продуктов с добавленным сахаром и искусственными подсластителями, так как они могут негативно повлиять на кишечную флору.

Греческий йогурт — залог здоровья кишечника

Включение этого продукта в рацион — простой и вкусный способ поддержать микробиом, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет. Его польза не ограничивается только кишечником: регулярное употребление положительно влияет на общее самочувствие, эмоциональное состояние и даже уровень энергии.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

