Лень правильно питаться? Этот продукт работает за тебя: дешевле пробиотиков и эффективнее диеты

Греческий йогурт — не просто популярный продукт, а настоящий кладезь полезных веществ, особенно для здоровья кишечника. По словам гастроэнтеролога Адити Чхады из Ассоциации гастроэнтерологов Нью-Джерси, этот продукт сочетает в себе высокое содержание белка и пробиотики, которые способствуют балансу микробиома.
Пищеварительная система играет ключевую роль не только в переработке пищи, но и в усвоении питательных веществ, защите от заболеваний и даже в регулировании эмоционального состояния. Именно поэтому правильный рацион, включающий продукты, поддерживающие кишечную флору, крайне важен.
Этот продукт содержит около 16 граммов белка на 160 граммов йогурта, что делает его отличным источником протеина. Но не только белок делает йогурт полезным. Среди его свойств:
Исследования показывают, что баланс микробиома влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Кишечник и мозг связаны нервными путями, и бактерии, живущие в кишечнике, могут влиять на уровень стресса, тревожность и даже настроение.
По словам Чхады, регулярное употребление греческого йогурта помогает улучшить работу этой связи, поддерживая эмоциональное равновесие.
Пробиотики, содержащиеся в йогурте, ферментируют пищевые волокна (пребиотики), которые можно найти в таких продуктах, как бананы, спаржа, чеснок и лук. Этот процесс способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), которые:
Кроме того, по словам гастроэнтеролога Дэвида Д. Кларка из Университета здоровья и науки Орегона, йогурт помогает восстановить баланс кишечной микрофлоры после приступов диареи. Это особенно актуально после курса антибиотиков, которые могут разрушить естественную бактериальную среду.
Не все йогурты одинаково полезны. По словам диетолога Тоби Амидора, при выборе стоит обратить внимание на состав. Ищите продукты, содержащие:
Избегайте продуктов с добавленным сахаром и искусственными подсластителями, так как они могут негативно повлиять на кишечную флору.
Включение этого продукта в рацион — простой и вкусный способ поддержать микробиом, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет. Его польза не ограничивается только кишечником: регулярное употребление положительно влияет на общее самочувствие, эмоциональное состояние и даже уровень энергии.
Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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