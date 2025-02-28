Неожиданный союзник в борьбе с диабетом: его легко найти в магазине

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Здоровье

Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, что может привести к развитию сахарного диабета 2 типа и других метаболических нарушений. Традиционные методы лечения включают изменение образа жизни, диету и физическую активность. Однако современные исследования указывают на потенциальную пользу некоторых лекарственных грибов в улучшении чувствительности к инсулину.

грибы рейши
Фото: commons.wikimedia.org by frankenstoen from Portland, Oregon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
грибы рейши

Лекарственные грибы и их влияние на инсулинорезистентность

Некоторые виды грибов содержат биоактивные соединения, способные положительно влиять на метаболические процессы:

  • Рейши (Ganoderma lucidum): известен своими противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать улучшению метаболизма глюкозы.

  • Майтаке (Grifola frondosa): содержит полисахариды, которые, по данным некоторых исследований, могут повышать чувствительность клеток к инсулину.

  • Шиитаке (Lentinula edodes): богат бета-глюканами, способствующими снижению уровня сахара в крови.

Механизмы действия

Биоактивные компоненты этих грибов могут воздействовать на организм следующим образом:

  • Улучшение функции инсулиновых рецепторов: повышение чувствительности клеток к инсулину.

  • Снижение воспаления: хроническое воспаление связано с развитием инсулинорезистентности; противовоспалительные свойства грибов могут уменьшать этот риск.

  • Антиоксидантное действие: защита клеток от окислительного стресса, который может ухудшать инсулиновую чувствительность.

Рекомендации по применению

Перед включением лекарственных грибов в рацион рекомендуется:

  • Консультация с врачом: особенно при наличии хронических заболеваний или приёме медикаментов.

  • Выбор качественных добавок: предпочтение следует отдавать сертифицированным продуктам от надёжных производителей.

  • Соблюдение дозировки: следуйте рекомендациям на упаковке или указаниям специалиста.

Интеграция лекарственных грибов в комплексный подход к лечению инсулинорезистентности может предоставить дополнительные преимущества. Однако они не заменяют традиционные методы терапии и должны использоваться в качестве дополнения к основному лечению.

Уточнения

Трутови́к лакиро́ванный или ганоде́рма лакированная (также возможны названия линчжи или рейши) (лат. Ganoderma lucidum) — гриб рода ганодерма (Ganoderma), в настоящее время включаемого в семейство Polyporaceae. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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