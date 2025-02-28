Ваш любимый ингредиент может стать убийцей почек

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые привычные продукты могут быть опасны для вашего здоровья? Один из таких — ревень, популярный в кулинарии благодаря своему кисло-сладкому вкусу. Однако его употребление может нести скрытые риски.

Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ревень

Ревень: польза и скрытые опасности

Ревень издавна используется в приготовлении варенья, компотов и пирогов. Он богат витаминами C и K1, калием, кальцием, фолиевой кислотой и клетчаткой, что делает его полезным для здоровья. Однако в его составе присутствует щавелевая кислота — вещество, способное накапливаться в организме и способствовать образованию камней в почках. В некоторых европейских странах потребление ревеня значительно снизилось именно по этой причине.

Щавелевая кислота и её влияние на организм

Щавелевая кислота, содержащаяся в ревене, может вызывать проблемы с почками, особенно у людей с предрасположенностью к таким заболеваниям. При чрезмерном употреблении ревеня возможны боли в животе, тошнота и другие неприятные симптомы. В некоторых странах Европы уже действуют рекомендации по снижению его употребления, а в отдельных случаях — запрет на продажу свежих стеблей.

Рекомендации по употреблению ревеня

Несмотря на потенциальные риски, ревень может быть частью рациона при соблюдении определённых мер предосторожности:

Умеренность : употребляйте ревень в небольших количествах, чтобы снизить риск накопления щавелевой кислоты в организме.

Избегайте листьев : концентрация щавелевой кислоты в листьях ревеня значительно выше, чем в стеблях, поэтому их употребление не рекомендуется.

Термическая обработка : приготовление ревеня может снизить содержание щавелевой кислоты, делая продукт более безопасным для потребления.

Комбинирование с другими продуктами: употребляйте ревень вместе с продуктами, богатыми кальцием, такими как молочные продукты, чтобы уменьшить всасывание щавелевой кислоты.

Ревень обладает как полезными свойствами, так и потенциальными рисками для здоровья. Внимательное отношение к его употреблению и соблюдение рекомендаций помогут наслаждаться этим продуктом без вреда для организма.