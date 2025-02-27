Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окна снова грязные? Попробуйте этот необычный метод — и забудете про уборку на месяцы
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Необычное открытие: как комариные антенны помогут в борьбе со стихийными бедствиями
Обман и подчинение — в Европе назвали главную цель Евросоюза
Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?
Возврат не оформлен — Трамп заявляет, что предстоят переговоры по возвращению территорий Украине
Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли
Ключ к зачатию: гормон счастья оказался важнее, чем думали
Украинская ДТЭК заключит контракты на поставку СПГ из США

Этот популярный овощ беспощадно убивает ваш организм

2:57
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые привычные продукты могут наносить вред вашему здоровью? Оказывается, даже такие, казалось бы, полезные продукты, как определённые овощи и рыба, могут представлять скрытую опасность.

Маринованные помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Маринованные помидоры

Обработанные мясные изделия

Сосиски, бекон, ветчина и другие виды переработанного мяса содержат высокие уровни насыщенных жиров и химических консервантов, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в них часто присутствует значительное количество соли, особенно нитрита натрия, используемого в качестве консерванта. При жарке или обжаривании эти соединения могут превращаться в нитрозамины — вещества с канцерогенными свойствами. Дым, образующийся при приготовлении на гриле, содержит полициклические ароматические углеводороды, которые также могут быть опасны.

Продукты из белой муки

Белый хлеб и выпечка из рафинированной муки лишены многих питательных веществ. Для их усвоения организму требуются витамины и минералы, которых в самих продуктах недостаточно, поэтому они извлекаются из внутренних резервов организма. Потребление таких продуктов приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина. Это может вызвать чувство голода, переедание и, в конечном итоге, привести к ожирению и проблемам с сердцем. Рекомендуется отдавать предпочтение цельнозерновым вариантам макарон, риса и хлеба.

Консервированные томаты

Хотя консервированные томаты богаты ликопином — антиоксидантом, укрепляющим иммунитет и снижающим риск рака, — проблема кроется в упаковке. Внутреннее покрытие большинства консервных банок содержит бисфенол А, который может проникать в пищу. Этот химикат способен нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы в развитии у детей, бесплодие и повышать риск онкологических заболеваний. Поэтому предпочтительнее выбирать томаты в стеклянной таре.

Определённые виды рыбы

Рыба, такая как тунец и рыба-меч, может содержать высокие уровни ртути из-за загрязнения водоёмов. Регулярное употребление такой рыбы может привести к накоплению ртути в организме, что особенно опасно для беременных женщин и детей, так как это может повлиять на развитие нервной системы. Рекомендуется ограничить потребление крупных хищных рыб и отдавать предпочтение видам с низким содержанием ртути, таким как сельдь или лосось.

Внимательное отношение к выбору продуктов питания и способов их приготовления поможет снизить риски для здоровья. Старайтесь выбирать свежие, минимально обработанные продукты и обращайте внимание на их происхождение и способ упаковки.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США
Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче
Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей
От ростка до куста: как вырастить крепкие томаты?
Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины
Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина
Почему мы говорим сами с собой? Наука объясняет странную привычку
Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО
До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.