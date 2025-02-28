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Забудьте про таблетки от аллергии: этот простой способ питания творит чудеса

1:40
Здоровье

Диета часто воспринимается лишь как метод похудения, но на самом деле существует множество ее разновидностей, в том числе и гипоаллергенная, которая направлена на борьбу с аллергией.

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

Гипоаллергенная диета представляет собой ограничительный режим питания, целью которого является выявление пищевых аллергенов и облегчение симптомов аллергических реакций. В рамках такой диеты исключаются многие продукты, остаются лишь те, которые, как предполагается, вызывают наименьший дискомфорт.

Разрешены отварное и тушеное мясо (белое куриное, индейка, говядина, телятина), овощные супы и рассыпчатые каши (кроме манной). Что касается масел, можно использовать оливковое и подсолнечное.

Из кисломолочных продуктов разрешены низкожирные: творог, брынза, кефир, натуральный йогурт. Также допускаются зеленые овощи и фрукты, за исключением сельдерея и щавеля. Вместо хлеба подходят хлебцы или галеты, а кофе лучше заменить на компоты и чаи из сухофруктов (кроме кураги).

Гипоаллергенная диета для взрослых обычно длится около 21 дня. После этого постепенно, по одному, вводятся другие продукты. Если возникают болезненные симптомы, их нужно исключить из рациона.

Эта диета служит средством для выявления аллергенов, а не постоянным режимом питания. Перед началом любых изменений в рационе обязательно стоит проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии пищевой аллергии.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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