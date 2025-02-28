Эта норма соли в день продлит вам жизнь: доктор Мясников раскрыл секрет здоровья и долголетия

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное потребление соли может привести к серьезным последствиям для здоровья. Это опасно как для гипертоников, так и для абсолютно здоровых людей. Поэтому врач Александр Мясников обозначил оптимальную суточную норму соли.

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В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он подчеркнул, что не следует превышать 3 грамма соли в день. Регулярное превышение или недостача этой нормы может негативно сказаться на состоянии организма.

Это особенно важно для людей с гипертонией, сердечными заболеваниями, избыточным весом и тем, кто старше 50 лет. У них может возникнуть риск развития проблем с артериальным давлением, обменом веществ, балансом воды и соли, а также с работой почек и других систем организма.

"Чего мы удивляемся тогда, что у нас столько сердечных болезней?" — возмутился врач.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.



Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



