Удивительные свойства грецких орехов: снижение холестерина без лекарств

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что ежедневное употребление грецких орехов способно существенно снизить уровень "плохого" холестерина в крови? Исследования показывают, что регулярное включение этих орехов в рацион способствует улучшению липидного профиля и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

Как грецкие орехи влияют на холестерин?

Грецкие орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, особенно альфа-линоленовой кислотой (омега-3), которая помогает уменьшить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого "плохого" холестерина. Кроме того, они содержат фитостеролы, которые препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике, и антиоксиданты, снижающие окислительный стресс и воспаление в сосудах.

Доказательства эффективности

В одном из исследований участники, ежедневно потреблявшие 30-60 граммов грецких орехов в течение двух лет, отметили снижение общего холестерина на 4,3 мг/дл и ЛПНП на 8,5 мг/дл. Особенно заметным было уменьшение мелких плотных частиц ЛПНП, наиболее атерогенных.

Рекомендации по употреблению

Для достижения положительного эффекта достаточно съедать около 30 граммов грецких орехов в день — это примерно 5-7 целых орехов. Важно помнить, что орехи калорийны, поэтому умеренность в их потреблении поможет избежать набора лишнего веса. Лучше употреблять их в сыром или слегка подсушенном виде без добавления соли и сахара.

Возможные противопоказания

Несмотря на пользу, грецкие орехи могут быть противопоказаны при некоторых состояниях:

Аллергия на орехи : употребление может вызвать серьезные реакции.

: употребление может вызвать серьезные реакции. Заболевания желудочно-кишечного тракта : при обострениях гастрита, язвы или панкреатита стоит воздержаться от их употребления.

: при обострениях гастрита, язвы или панкреатита стоит воздержаться от их употребления. Ожирение: из-за высокой калорийности орехов необходимо контролировать их количество в рационе.

Перед внесением изменений в диету рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Грецкие орехи — вкусный и полезный продукт, который при умеренном и регулярном употреблении способствует снижению уровня "плохого" холестерина и поддержанию здоровья сердца. Включение их в сбалансированный рацион может стать простым шагом на пути к улучшению общего самочувствия.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

