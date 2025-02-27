Эти 5 гормонов управляют вашим счастьем: узнайте, как их активировать

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гормоны — это химические соединения, вырабатываемые эндокринными железами и попадающие в кровь, где они воздействуют на различные органы и системы. Они регулируют такие процессы, как рост, обмен веществ, настроение и репродукция. Каждый гормон выполняет свою уникальную функцию, передавая сигналы, которые помогают поддерживать баланс организма.

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Особое внимание заслуживают "гормоны счастья", которые регулируют настроение, снижают уровень стресса и усиливают чувство удовольствия.

Эндокринолог и профессор доктор Габриэла Полисель отмечает:

"В той же мере, в какой эти гормоны способствуют счастью, их изменяющиеся уровни могут влиять на физическое и эмоциональное здоровье".

Доктор Полисель также подчёркивает, что эти гормоны важны для гомеостаза — процесса поддержания внутреннего баланса и стабилизации физиологических параметров. Для достижения этого организм использует механизмы отрицательной и положительной обратной связи.

Теперь разберемся, как действуют основные гормоны счастья:

1. Эндорфин — естественное обезболивающее

Эндорфины, часто называемые "естественным обезболивающим", являются нейромедиаторами, уменьшающими восприятие боли и вызывающими чувство эйфории. Их уровень повышается во время физических нагрузок, таких как бег и танцы, а также в моменты радости, например, во время смеха, что приводит к ощущению счастья и удовольствия.

2. Серотонин — регулятор настроения

Серотонин, известный как гормон хорошего самочувствия, напрямую влияет на настроение, тревожность и качество сна. Высокий уровень серотонина ассоциируется с общим ощущением благополучия, в то время как низкий может приводить к депрессии и тревожности. Увеличить выработку серотонина можно с помощью солнечного света, физической активности и продуктов, богатых триптофаном, таких как орехи, яйца и темный шоколад.

3. Дофамин — гормон мотивации

Дофамин отвечает за чувство удовольствия и вознаграждения, играя важную роль в мотивации и обучении. При достижении целей или выполнении задач мозг вырабатывает дофамин, что вызывает ощущение удовлетворения. Этот гормон также участвует в контроле двигательных функций и регулировании эмоционального поведения, что делает его ключевым для поддержания баланса настроения и ощущения удовольствия.

4. Окситоцин — гормон любви и связи

Окситоцин, известный как "гормон любви", выделяется в моменты проявления привязанности, таких как объятия, физический контакт с близкими или социальные взаимодействия. Он способствует формированию эмоциональных связей, укрепляет доверие и улучшает отношения между людьми. Кроме того, окситоцин играет ключевую роль в процессе родов и грудного вскармливания, помогая устанавливать связь между матерью и ребёнком. Этот гормон также ассоциируется с чувством расслабления и безопасности.

5. Тестостерон — гормон уверенности

Хотя тестостерон часто воспринимается как гормон, связанный с мужчинами, он присутствует как у мужчин, так и у женщин и оказывает значительное влияние на наше общее благополучие. Он напрямую связан с уверенностью в себе, мотивацией и уровнем энергии. Тестостерон также способствует увеличению мышечной массы и поддержанию здоровья костей, что делает его важным для физического и психического равновесия.

Влияние сбалансированного уровня гормонов на психическое здоровье

Взаимодействие этих гормонов создает определенную "химию счастья", как отмечает эндокринолог доктор Габриэла Полисель.

Поддержание сбалансированного уровня этих гормонов имеет решающее значение для психического и эмоционального здоровья. В сочетании с такими практиками, как физическая активность, здоровое питание, досуг и общение, это может стать отличной поддержкой в выработке химических соединений, способствующих счастью и внутреннему равновесию, сообщает издание Cartacapital.

Уточнения

Серотони́н — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин.



