Эта каша на завтрак спасет от скачков сахара: ешьте и худейте — забудете о диабете

Некоторые продукты помогают регулировать уровень сахара в крови. Их включение в завтрак может предотвратить резкие колебания уровня глюкозы и поддержать уровень энергии в течение дня.
Овсянка — идеальный выбор для стабильного уровня сахара в крови
Овсянка полезна благодаря низкому гликемическому индексу, высокому содержанию клетчатки и особым метаболическим свойствам. В отличие от продуктов с высоким ГИ, которые быстро повышают уровень сахара в крови, а затем вызывают его резкое падение, продукты с низким ГИ помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы.
Диетолог Паскаль Нуртье, которого цитирует болгарское издание Аctualno.com, отмечает, что овсянка содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая замедляет усвоение углеводов. Это снижает постпрандиальные всплески глюкозы и улучшает чувствительность к инсулину. Исследования подтверждают, что регулярное употребление овсянки помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.
Таким образом, овсянка в рационе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск заболеваний обмена веществ.
Питательные вещества в овсянке
Овес — это не только источник клетчатки, но и богатый магнием, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Магний играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови, поддерживая действие инсулина. Кроме того, овсянка содержит растительные белки, которые обеспечивают длительное чувство сытости.
Преимущества овсянки для сердечно-сосудистой системы
Добавление овсянки в ежедневный рацион не только помогает контролировать уровень сахара, но и снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и регулирует артериальное давление. Бета-глюкан в овсе замедляет всасывание жиров в кишечнике, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как включить овсянку в завтрак?
Существует множество способов приготовить овсянку:
Овсянка — это ценный продукт для поддержания стабильного уровня сахара в крови и здоровья в целом. Благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов, она улучшает обмен веществ и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление овсянки — это простой и вкусный способ улучшить свое самочувствие и снизить риск хронических заболеваний.
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Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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