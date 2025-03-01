Эта каша на завтрак спасет от скачков сахара: ешьте и худейте — забудете о диабете

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты помогают регулировать уровень сахара в крови. Их включение в завтрак может предотвратить резкие колебания уровня глюкозы и поддержать уровень энергии в течение дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

Овсянка — идеальный выбор для стабильного уровня сахара в крови

Овсянка полезна благодаря низкому гликемическому индексу, высокому содержанию клетчатки и особым метаболическим свойствам. В отличие от продуктов с высоким ГИ, которые быстро повышают уровень сахара в крови, а затем вызывают его резкое падение, продукты с низким ГИ помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы.

Диетолог Паскаль Нуртье, которого цитирует болгарское издание Аctualno.com, отмечает, что овсянка содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая замедляет усвоение углеводов. Это снижает постпрандиальные всплески глюкозы и улучшает чувствительность к инсулину. Исследования подтверждают, что регулярное употребление овсянки помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Таким образом, овсянка в рационе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск заболеваний обмена веществ.

Питательные вещества в овсянке

Овес — это не только источник клетчатки, но и богатый магнием, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Магний играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови, поддерживая действие инсулина. Кроме того, овсянка содержит растительные белки, которые обеспечивают длительное чувство сытости.

Преимущества овсянки для сердечно-сосудистой системы

Добавление овсянки в ежедневный рацион не только помогает контролировать уровень сахара, но и снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и регулирует артериальное давление. Бета-глюкан в овсе замедляет всасывание жиров в кишечнике, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как включить овсянку в завтрак?

Существует множество способов приготовить овсянку:

Овсяные блины с йогуртом или пахтой: смешайте овсянку с йогуртом или пахтой и приготовьте как блины. Добавьте яйца, специи или растопленное масло для вкуса.

Каша: варите овсянку в молоке или воде 2 минуты. Украсьте фруктами, миндальной пастой, йогуртом или медом.

Домашние мюсли: смешайте овсянку с молотыми орехами, медом, корицей и ванилью, затем запекайте при 150°C в течение 30 минут.

Йогурт с овсянкой: добавьте овсянку прямо в йогурт для хрустящей текстуры.

Овсянку можно использовать не только на завтрак. Она отлично загущает супы, обогащает мясной фарш или заменяет рис в плове.

Овсянка — это ценный продукт для поддержания стабильного уровня сахара в крови и здоровья в целом. Благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов, она улучшает обмен веществ и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление овсянки — это простой и вкусный способ улучшить свое самочувствие и снизить риск хронических заболеваний.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

