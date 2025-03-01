Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От бровей до ботокса: топ-5 фатальных ошибок в уходе за собой
Одна в поле не ягода: какие растения спасут клубнику от вредителей и болезней
Ваши привычки в хранении продуктов могут быть опасными: что нельзя хранить в холодильнике
Как найти клад в XXI веке: хитрые технологии и немного удачи — вам стоит попробовать
Когда яиц в холодильнике нет, но выпечка требует жертв — ищем альтернативы
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Авто с голубой кровью: легендарный Defender короля Великобритании продаётся за бесценок
Диетологи бьют тревогу: этот вид чая вызывает привыкание и провоцирует болезни
Ученые нашли межзвездный туннель? Сделано удивительное открытие

Эта каша на завтрак спасет от скачков сахара: ешьте и худейте — забудете о диабете

3:21
Здоровье

Некоторые продукты помогают регулировать уровень сахара в крови. Их включение в завтрак может предотвратить резкие колебания уровня глюкозы и поддержать уровень энергии в течение дня.

овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
овсянка

Овсянка — идеальный выбор для стабильного уровня сахара в крови

Овсянка полезна благодаря низкому гликемическому индексу, высокому содержанию клетчатки и особым метаболическим свойствам. В отличие от продуктов с высоким ГИ, которые быстро повышают уровень сахара в крови, а затем вызывают его резкое падение, продукты с низким ГИ помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы.

Диетолог Паскаль Нуртье, которого цитирует болгарское издание Аctualno.com, отмечает, что овсянка содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая замедляет усвоение углеводов. Это снижает постпрандиальные всплески глюкозы и улучшает чувствительность к инсулину. Исследования подтверждают, что регулярное употребление овсянки помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Таким образом, овсянка в рационе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск заболеваний обмена веществ.

Питательные вещества в овсянке

Овес — это не только источник клетчатки, но и богатый магнием, железом, витаминами группы B и антиоксидантами. Магний играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови, поддерживая действие инсулина. Кроме того, овсянка содержит растительные белки, которые обеспечивают длительное чувство сытости.

Преимущества овсянки для сердечно-сосудистой системы

Добавление овсянки в ежедневный рацион не только помогает контролировать уровень сахара, но и снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и регулирует артериальное давление. Бета-глюкан в овсе замедляет всасывание жиров в кишечнике, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как включить овсянку в завтрак?

Существует множество способов приготовить овсянку:

  • Овсяные блины с йогуртом или пахтой: смешайте овсянку с йогуртом или пахтой и приготовьте как блины. Добавьте яйца, специи или растопленное масло для вкуса.
  • Каша: варите овсянку в молоке или воде 2 минуты. Украсьте фруктами, миндальной пастой, йогуртом или медом.
  • Домашние мюсли: смешайте овсянку с молотыми орехами, медом, корицей и ванилью, затем запекайте при 150°C в течение 30 минут.
  • Йогурт с овсянкой: добавьте овсянку прямо в йогурт для хрустящей текстуры.
  • Овсянку можно использовать не только на завтрак. Она отлично загущает супы, обогащает мясной фарш или заменяет рис в плове.

Овсянка — это ценный продукт для поддержания стабильного уровня сахара в крови и здоровья в целом. Благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов, она улучшает обмен веществ и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление овсянки — это простой и вкусный способ улучшить свое самочувствие и снизить риск хронических заболеваний.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
От бровей до ботокса: топ-5 фатальных ошибок в уходе за собой
Одна в поле не ягода: какие растения спасут клубнику от вредителей и болезней
Ваши привычки в хранении продуктов могут быть опасными: что нельзя хранить в холодильнике
Как найти клад в XXI веке: хитрые технологии и немного удачи — вам стоит попробовать
Когда яиц в холодильнике нет, но выпечка требует жертв — ищем альтернативы
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Авто с голубой кровью: легендарный Defender короля Великобритании продаётся за бесценок
Диетологи бьют тревогу: этот вид чая вызывает привыкание и провоцирует болезни
Ученые нашли межзвездный туннель? Сделано удивительное открытие
Правительство США прекратит работу? Вероятность остановки финансирования правительства возрастает, считают демократы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.