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Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть

1:52
Здоровье

Крупы не только служат сытным гарниром, но и являются важными ингредиентами для множества блюд, включая салаты и супы.

Гречка
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка

Специалисты Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики города Уфы составили список наиболее полезных для здоровья круп.

  1. Гречневая крупа. Гречка занимает одно из лидирующих мест по своей пользе для организма. Она богата минералами и витаминами, такими как фосфор, кальций, калий, железо, марганец, а также витаминами группы B (B1, B2, B6) и витамином PP. Регулярное употребление гречки помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, проблемах с поджелудочной железой и анемии.
  2. Перловая крупа. Перловка содержит 17 граммов клетчатки на 100 граммов продукта, что составляет до 67% суточной нормы селена. Её регулярное потребление способствует снижению уровня холестерина примерно на 10%.
  3. Булгур. Эта крупа известна своим высоким содержанием клетчатки — 12 граммов на 100 граммов, что в полтора раза больше, чем в белом рисе. Булгур улучшает пищеварение и является отличным выбором для здорового питания.
  4. Овсяная крупа. Овсянка идеально подходит для завтрака благодаря высокому содержанию белка и клетчатки. Регулярное употребление овсянки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  5. Ячневая крупа. Ячневая крупа богата белком, клетчаткой, витаминами группы B, магнием и железом. Её питательный состав способствует улучшению обмена веществ и повышению уровня энергии.

Уточнения

Крупа́ (также се́чка) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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