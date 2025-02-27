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Забудьте о диетах: этот вид сахара можно есть и не толстеть

1:22
Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Алёна Барредо указала на важность учёта общей суточной калорийности при снижении веса. Она отметила, что норма потребления сахара для здорового человека, согласно Всемирной организации здравоохранения, составляет 50 граммов в сутки, что эквивалентно примерно 10 ложкам сахара. Она порекомендовала уменьшить эту дозу вдвое.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Чтобы избежать подсчёта калорий, врач посоветовала сосредоточиться на исключении добавленного и скрытого сахара из рациона, который может присутствовать в различных соусах, сладостях, выпечке, соках и газировке.

Сахар, по её словам, является быстрым источником энергии, участвует в метаболизме и важен для функционирования мозга. Поэтому имеет смысл добавлять в рацион естественные источники сахара, такие как сладкие фрукты, овощи и крупы, которые помогут снизить калорийность, справиться с тягой к сладкому, улучшить пищеварение и нормализовать обмен веществ.

Если же кто-то не может отказаться от сладкого чая, Алёна Барредо рекомендовала использовать сахар с низким гликемическим индексом, такой как кокосовый, который более физиологичен, естественен и менее сладок для человека, сообщает издание "Едим Дома".

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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