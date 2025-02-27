Дерматолог дала 5 советов по уходу за кожей для мужчин

Уход за кожей давно перестал быть исключительно женской прерогативой. Современные мужчины все чаще осознают важность правильного ухода за своей кожей, стремясь выглядеть свежо, уверенно и привлекательно.
Но с чего начать? Какие средства выбрать? Как бороться с распространенными проблемами, такими как акне, раздражение после бритья и пигментация? На эти и другие вопросы отвечает дерматолог Наиля Шигапова в издании tut-news.ru.
Шаг 1: Определите свой тип кожи.
Прежде чем выбирать средства по уходу, необходимо разобраться, к какому типу относится ваша кожа:
Нормальная кожа: Считается идеальной, с балансом кожного себума и влаги. Встречается редко.
Сухая кожа: Чувствительная, часто тусклая и склонна к шелушению.
Жирная кожа: Характеризуется расширенными порами, жирным блеском и склонностью к акне.
Комбинированная кожа: Сочетает в себе жирную кожу в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и сухие участки на щеках, часто с шелушением.
Шаг 2: Очищение основа ухода.
Умываться необходимо дважды в день: утром и вечером. Для жирной кожи подойдут пенки и гели с АНА/ВНА кислотами, которые помогают бороться с излишней выработкой себума и предотвращают появление акне.
Раз в неделю рекомендуется использовать энзимную пудру для более глубокого очищения пор. Для сухой кожи лучше выбирать кремовые средства в виде молочка, чтобы не пересушить кожу.
Шаг 3: Увлажнение важный этап для всех.
Многие мужчины ошибочно считают, что кремами пользуются только женщины. Однако увлажнение это необходимый этап ухода за кожей, особенно для жирной кожи. В этом случае подойдут матирующие кремы, которые помогут контролировать выработку себума и предотвратить появление жирного блеска. Для сухой кожи выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой и маслами, которые обеспечат интенсивное увлажнение и питание.
Шаг 4: Защита от солнца круглый год.
Этим этапом нельзя пренебрегать, даже если на улице пасмурно. Солнце может спровоцировать увеличение воспалений при акне и шелушений при сухой коже. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 каждый день. Если вы не хотите наносить дополнительные средства на кожу выбирайте увлажняющий крем уже с SPF.
Шаг 5: Решаем распространенные проблемы.
Акне: Используйте средства с салициловой кислотой, которая помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи и предотвращает закупорку пор. Есть продукты как для лица (гели, пенки), так и для тела (гели для душа) если проблема распространяется на спину и/или грудь.
Раздражение после бритья: Выбирайте качественную бритву, часто меняйте лезвия и не ополаскивайте бритву в горячей воде (это быстрее приводит лезвия в негодность). После бритья используйте успокаивающие лосьоны и бальзамы. А гель для умывания с кислотами предотвратит врастание волосков.
Гиперпигментация: От пигментных пятен помогут средства с ниацинамидом и витамином С, которые осветляют кожу и выравнивают тон.
Уход за кожей это не просто косметическая процедура, а важная составляющая мужской гигиены. Следуя простым советам по очищению, увлажнению и защите кожи, вы значительно улучшите внешний вид и состояние вашей кожи, будете выглядеть моложе и увереннее.
И не забывайте обращаться к специалистам дерматологам и косметологам за подбором качественного домашнего ухода.
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