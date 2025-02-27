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Дерматолог дала 5 советов по уходу за кожей для мужчин

Дерматолог раскрывает секреты здоровой кожи для современных мужчин
3:59
Здоровье

Уход за кожей давно перестал быть исключительно женской прерогативой. Современные мужчины все чаще осознают важность правильного ухода за своей кожей, стремясь выглядеть свежо, уверенно и привлекательно.

Пластическая хирургия мужчина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Пластическая хирургия мужчина

Но с чего начать? Какие средства выбрать? Как бороться с распространенными проблемами, такими как акне, раздражение после бритья и пигментация? На эти и другие вопросы отвечает дерматолог Наиля Шигапова в издании tut-news.ru.

Шаг 1: Определите свой тип кожи.

Прежде чем выбирать средства по уходу, необходимо разобраться, к какому типу относится ваша кожа:

Нормальная кожа: Считается идеальной, с балансом кожного себума и влаги. Встречается редко.

Сухая кожа: Чувствительная, часто тусклая и склонна к шелушению.

Жирная кожа: Характеризуется расширенными порами, жирным блеском и склонностью к акне.

Комбинированная кожа: Сочетает в себе жирную кожу в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и сухие участки на щеках, часто с шелушением.

Шаг 2: Очищение основа ухода.

Умываться необходимо дважды в день: утром и вечером. Для жирной кожи подойдут пенки и гели с АНА/ВНА кислотами, которые помогают бороться с излишней выработкой себума и предотвращают появление акне.

Раз в неделю рекомендуется использовать энзимную пудру для более глубокого очищения пор. Для сухой кожи лучше выбирать кремовые средства в виде молочка, чтобы не пересушить кожу.

Шаг 3: Увлажнение важный этап для всех.

Многие мужчины ошибочно считают, что кремами пользуются только женщины. Однако увлажнение это необходимый этап ухода за кожей, особенно для жирной кожи. В этом случае подойдут матирующие кремы, которые помогут контролировать выработку себума и предотвратить появление жирного блеска. Для сухой кожи выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой и маслами, которые обеспечат интенсивное увлажнение и питание.

Шаг 4: Защита от солнца круглый год.

Этим этапом нельзя пренебрегать, даже если на улице пасмурно. Солнце может спровоцировать увеличение воспалений при акне и шелушений при сухой коже. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30 каждый день. Если вы не хотите наносить дополнительные средства на кожу выбирайте увлажняющий крем уже с SPF.

Шаг 5: Решаем распространенные проблемы.

Акне: Используйте средства с салициловой кислотой, которая помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи и предотвращает закупорку пор. Есть продукты как для лица (гели, пенки), так и для тела (гели для душа) если проблема распространяется на спину и/или грудь.

Раздражение после бритья: Выбирайте качественную бритву, часто меняйте лезвия и не ополаскивайте бритву в горячей воде (это быстрее приводит лезвия в негодность). После бритья используйте успокаивающие лосьоны и бальзамы. А гель для умывания с кислотами предотвратит врастание волосков.

Гиперпигментация: От пигментных пятен помогут средства с ниацинамидом и витамином С, которые осветляют кожу и выравнивают тон.

Уход за кожей это не просто косметическая процедура, а важная составляющая мужской гигиены. Следуя простым советам по очищению, увлажнению и защите кожи, вы значительно улучшите внешний вид и состояние вашей кожи, будете выглядеть моложе и увереннее.

И не забывайте обращаться к специалистам дерматологам и косметологам за подбором качественного домашнего ухода.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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