Странные убеждения и видения: что они говорят о вашем генетическом фоне

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, проведенное учеными из Автономного университета Барселоны (UAB) и Университета Барселоны (UB), выявило, что генетическая предрасположенность к шизофрении влияет на субклинические признаки заболевания по-разному в зависимости от пола.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина у психолога

Работа, опубликованная в Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, подчеркивает важность учета гендерных различий при изучении психических расстройств.

Что такое шизотипия и как связаны гены и психоз

Современная наука рассматривает психоз как континуум — от легких субклинических черт (шизотипии), встречающихся у здоровых людей, до выраженных симптомов у пациентов с шизофренией. Однако исследования, посвященные генетической связи между этими проявлениями, дают противоречивые результаты.

Чтобы разобраться в этом вопросе, междисциплинарная группа ученых под руководством доктора Неуса Видаль-Баррантеса (UAB) и доктора Арасели Розы (UB) провела анализ данных почти 1200 студентов. Исследователи оценили их полигенный риск шизофрении — показатель, отражающий наличие у человека нескольких генетических вариантов, повышающих вероятность заболевания.

Мужчины и женщины: в чем разница

Исследование не выявило четкой связи между генетической нагрузкой, связанной с шизофренией и субклиническими признаками. Однако при анализе половых различий исследователи заметили, что у мужчин генетический риск развития шизофрении был связан с позитивным аспектом шизотипии, который включает такие аспекты, как странные убеждения и необычные перцептивные переживания.

У женщин этой связи не наблюдалось, что говорит о возможных различиях в механизмах проявления генетического риска.

Почему это важно

"Наблюдаемая у мужчин связь может быть обусловлена не только генетикой, но и влиянием окружающей среды, которое модулирует проявление риска", — отмечают авторы работы.

Результаты исследования согласуются с клиническими наблюдениями:

У мужчин шизофрения часто начинается раньше и сопровождается более выраженными симптомами.

шизофрения часто начинается раньше и сопровождается более выраженными симптомами. У женщин заболевание развивается позднее и протекает несколько иначе.

Доктор Патрисия Мас-Бермехо, ведущий исследователь проекта, подчеркивает, что учет половых различий критически важен для дальнейших исследований генетики психических расстройств.

Хотя исследование не подтвердило наличие единой генетической основы для шизофрении и ее субклинических форм, оно поднимает новые вопросы. Например, какие факторы окружающей среды взаимодействуют с генетикой, формируя разный риск у мужчин и женщин?

"Это поможет лучше понять механизмы расстройства и разработать персонализированные подходы к его диагностике и лечению", — заключают ученые.

Исследование проводилось в рамках проекта Barcelona Longitudinal Investigation of Sensitivity and Schizotypy (BLISS-2) при поддержке Министерства науки и инноваций Испании. В нем приняли участие специалисты CIBERSAM, Института биомедицины UB, Института психиатрии Макса Планка (Германия) и Университета Иллинойса (США).

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств), характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

