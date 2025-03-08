Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь Альцгеймера и хантавирус: названы причины смерти Джина Хэкмена и его супруги
Как получить арбузы весом до 8 кг даже в холодном климате
Поцелуй в Париже: Натали Портман закрутила новый роман после измены мужа
Мини, макси и кое-что ещё: 5 юбок, которые сделают вас иконой стиля весной 2025
Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом
Трамп заработал миллионы: раскрыта сумма доходов от его мемкоина
Тихий уголок Испании, который превзошёл Сейшелы и Карибы
Хвостатые гении: как научить собаку трюкам, которые восхищают всех
Шпагат — не главное: тренер раскрыла секрет правильной растяжки

Странные убеждения и видения: что они говорят о вашем генетическом фоне

3:26
Здоровье

Новое исследование, проведенное учеными из Автономного университета Барселоны (UAB) и Университета Барселоны (UB), выявило, что генетическая предрасположенность к шизофрении влияет на субклинические признаки заболевания по-разному в зависимости от пола.

Мужчина у психолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина у психолога

Работа, опубликованная в Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, подчеркивает важность учета гендерных различий при изучении психических расстройств.

Что такое шизотипия и как связаны гены и психоз

Современная наука рассматривает психоз как континуум — от легких субклинических черт (шизотипии), встречающихся у здоровых людей, до выраженных симптомов у пациентов с шизофренией. Однако исследования, посвященные генетической связи между этими проявлениями, дают противоречивые результаты.

Чтобы разобраться в этом вопросе, междисциплинарная группа ученых под руководством доктора Неуса Видаль-Баррантеса (UAB) и доктора Арасели Розы (UB) провела анализ данных почти 1200 студентов. Исследователи оценили их полигенный риск шизофрении — показатель, отражающий наличие у человека нескольких генетических вариантов, повышающих вероятность заболевания.

Мужчины и женщины: в чем разница

Исследование не выявило четкой связи между генетической нагрузкой, связанной с шизофренией и субклиническими признаками. Однако при анализе половых различий исследователи заметили, что у мужчин генетический риск развития шизофрении был связан с позитивным аспектом шизотипии, который включает такие аспекты, как странные убеждения и необычные перцептивные переживания.

У женщин этой связи не наблюдалось, что говорит о возможных различиях в механизмах проявления генетического риска.

Почему это важно

"Наблюдаемая у мужчин связь может быть обусловлена не только генетикой, но и влиянием окружающей среды, которое модулирует проявление риска", — отмечают авторы работы.

Результаты исследования согласуются с клиническими наблюдениями:

  • У мужчин шизофрения часто начинается раньше и сопровождается более выраженными симптомами.
  • У женщин заболевание развивается позднее и протекает несколько иначе.

Доктор Патрисия Мас-Бермехо, ведущий исследователь проекта, подчеркивает, что учет половых различий критически важен для дальнейших исследований генетики психических расстройств.

Хотя исследование не подтвердило наличие единой генетической основы для шизофрении и ее субклинических форм, оно поднимает новые вопросы. Например, какие факторы окружающей среды взаимодействуют с генетикой, формируя разный риск у мужчин и женщин?

"Это поможет лучше понять механизмы расстройства и разработать персонализированные подходы к его диагностике и лечению", — заключают ученые.

Исследование проводилось в рамках проекта Barcelona Longitudinal Investigation of Sensitivity and Schizotypy (BLISS-2) при поддержке Министерства науки и инноваций Испании. В нем приняли участие специалисты CIBERSAM, Института биомедицины UB, Института психиатрии Макса Планка (Германия) и Университета Иллинойса (США).

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств), характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Обсудить
Сейчас читают
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием
Авто
Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием Аудио 
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Красота и стиль
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Последние материалы
Как получить арбузы весом до 8 кг даже в холодном климате
Поцелуй в Париже: Натали Портман закрутила новый роман после измены мужа
Мини, макси и кое-что ещё: 5 юбок, которые сделают вас иконой стиля весной 2025
Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом
Странные убеждения и видения: что они говорят о вашем генетическом фоне
Трамп заработал миллионы: раскрыта сумма доходов от его мемкоина
Тихий уголок Испании, который превзошёл Сейшелы и Карибы
Хвостатые гении: как научить собаку трюкам, которые восхищают всех
Шпагат — не главное: тренер раскрыла секрет правильной растяжки
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.