Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомцы с характером: почему поколение Z выбирает не просто собак, а личности
Срочный вылет на похороны: как найти дешёвые билеты
Не выбрасывайте старые губки: они помогут вашим растениям!
Бабушкин интерьер снова в тренде — какие вещи из прошлого стоит сохранить
Секрет идеального освещения: как заставить кухню сиять уютом и теплом
5 незаметных ошибок, которые приводят к слабому урожаю — проверьте себя
Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто
Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде
Побороть бессонницу за 5 минут поможет этот секретный метод

Диабет отступает: инновационная методика дарит надежду миллионам

1:16
Здоровье

Недавно учёные представили инновационную методику, способную обратить вспять течение диабета и подарить надежду на полное излечение от этого заболевания. Эта новая техника направлена на восстановление функции поджелудочной железы, что позволяет пациентам контролировать уровень сахара в крови без необходимости постоянного приёма медикаментов или инъекций инсулина.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Ключевые аспекты новой методики:

  • Регенерация клеток: Технология стимулирует восстановление бета-клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина.

  • Минимальная инвазивность: Процедура проводится с использованием современных малоинвазивных методов, что снижает риски и ускоряет восстановление пациентов.

  • Длительный эффект: Пациенты, прошедшие лечение, отмечают стабильное улучшение показателей сахара в крови на протяжении длительного времени.

Первые клинические испытания показали, что более 80% участников смогли отказаться от ежедневных инъекций инсулина и вернуться к полноценной жизни. Однако специалисты подчёркивают, что для широкого применения методики необходимы дополнительные исследования и подтверждение её эффективности на более масштабных выборках.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя
Садоводство, цветоводство
Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя Аудио 
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Последние материалы
Болезни больше не страшны: этот раствор защитит огурцы на весь сезон
Как превратить картошку в полноценный ужин? Маленькая хитрость, которая вас удивит
Как спрятать батареи, чтобы интерьер выглядел дорого? 4 стильных варианта
Как лимонная кислота помогает при выращивании домашних цветов?
Картофельное пюре с секретом: так готовили наши бабушки — пальчики оближешь!
Прорыв к победе над лихорадкой денге: ученые создали уникальную вакцину
Вместо кошерного — вегетарианское: как Air France обманула пассажиров, подменив питание на борту
Эти кошки родились в России, но покорили весь мир
Забудьте о химчистке: как вернуть пуховику первозданный вид в домашних условиях
Знак, который покажет, насколько сильно пёс вас любит: проверьте, пока он спит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.