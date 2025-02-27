Диабет отступает: инновационная методика дарит надежду миллионам

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно учёные представили инновационную методику, способную обратить вспять течение диабета и подарить надежду на полное излечение от этого заболевания. Эта новая техника направлена на восстановление функции поджелудочной железы, что позволяет пациентам контролировать уровень сахара в крови без необходимости постоянного приёма медикаментов или инъекций инсулина.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Ключевые аспекты новой методики:

Регенерация клеток: Технология стимулирует восстановление бета-клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина.

Минимальная инвазивность: Процедура проводится с использованием современных малоинвазивных методов, что снижает риски и ускоряет восстановление пациентов.

Длительный эффект: Пациенты, прошедшие лечение, отмечают стабильное улучшение показателей сахара в крови на протяжении длительного времени.

Первые клинические испытания показали, что более 80% участников смогли отказаться от ежедневных инъекций инсулина и вернуться к полноценной жизни. Однако специалисты подчёркивают, что для широкого применения методики необходимы дополнительные исследования и подтверждение её эффективности на более масштабных выборках.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

