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Прорыв к победе над лихорадкой денге: ученые создали уникальную вакцину

2:01
Здоровье

В феврале 2025 года правительство Бразилии объявило о разработке первой в стране однокомпонентной вакцины против лихорадки денге. Эта 100% национальная вакцина станет важным шагом в борьбе с заболеванием, ежегодно поражающим миллионы людей в тропических и субтропических регионах.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

Ключевые особенности вакцины:

  • Однократное введение: В отличие от предыдущих вакцин, требующих нескольких доз, новая вакцина обеспечивает иммунитет после одной инъекции.

  • Национальная разработка: Созданная бразильскими учеными, вакцина отражает высокий уровень научных исследований и технологий в стране.

Министр здравоохранения Бразилии подчеркнул, что внедрение этой вакцины в национальную программу иммунизации позволит значительно снизить число случаев заболевания и смертность от лихорадки денге. Планируется, что вакцинация охватит наиболее уязвимые группы населения в регионах с высоким риском заражения.

Ранее, в 2024 году, Бразилия начала массовую вакцинацию против денге, используя импортные вакцины, такие как Qdenga, разработанная японской компанией Takeda. Однако новая отечественная вакцина предоставит стране независимость в вопросах иммунизации и позволит более эффективно контролировать распространение болезни.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров рода Aedes, особенно Aedes aegypti. Симптомы включают высокую температуру, сильные боли в мышцах и суставах, а также кожную сыпь. В тяжелых случаях болезнь может приводить к геморрагической лихорадке, опасной для жизни.

Разработка и внедрение первой национальной однокомпонентной вакцины против денге является значительным достижением для Бразилии и важным шагом в глобальной борьбе с этим заболеванием.

Уточнения

Лихорадка де́нге (от суахили Ka-dinga pepo - "судорожный припадок"; костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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