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Тихий убийца на вашей тарелке: как бороться с незаметным ростом сахара

2:18
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, как простые изменения в повседневных привычках могут помочь контролировать уровень сахара в крови? Стабильная гликемия не только предотвращает развитие серьёзных заболеваний, но и улучшает общее самочувствие. Рассмотрим пять эффективных шагов для достижения этой цели.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

1. Соблюдайте правильный порядок приёма пищи

Последовательность употребления продуктов влияет на уровень сахара в крови. Начинайте трапезу с овощей, богатых клетчаткой, затем переходите к белкам и жирам, и завершайте углеводами. Этот подход замедляет всасывание глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара.

2. Добавьте зелёные овощи к каждому приёму пищи

Клетчатка, содержащаяся в зелёных овощах, действует как барьер, замедляя усвоение сахара и поддерживая стабильный уровень глюкозы. Регулярное включение салатов или тушёных овощей в рацион способствует лучшему контролю сахара в крови.

3. Перестаньте считать калории

Сосредоточьтесь на качестве пищи, а не на её калорийности. Исследования показывают, что люди, уделяющие внимание стабилизации уровня сахара, могут потреблять больше калорий и при этом эффективнее снижать вес, чем те, кто просто ограничивает калории без учёта гликемического отклика.

4. Начинайте день с несладкого завтрака

Утренний приём пищи, богатый белками, жирами и клетчаткой, помогает избежать первоначального скачка сахара, который может задать тон дальнейшим колебаниям уровня глюкозы в течение дня. Отдавайте предпочтение омлету с овощами или греческому йогурту с орехами.

5. Выбирайте любимый сахар, но в умеренных количествах

Все виды сахара — будь то белый, коричневый или кокосовый — оказывают схожее воздействие на уровень глюкозы. Поэтому важно контролировать общее количество потребляемого сахара, независимо от его типа, и употреблять его в умеренных количествах.

Применяя эти простые рекомендации, вы сможете эффективно управлять уровнем сахара в крови и улучшить качество жизни.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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