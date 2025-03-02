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Вся правда о диете карнивор: опасности, которые не говорят в рекламе

Здоровье

Диетолог: диета карнивор может быть опасна

Популярная диета карнивор, основанная исключительно на продуктах животного происхождения, может иметь серьёзные негативные последствия для здоровья. Диетолог Анна Комиссарова предупредила об опасности этой диеты, которая исключает растительные компоненты.

копчёное мясо
Фото: freepik
копчёное мясо

Риски карнивор-диеты

Отсутствие растительных продуктов в рационе может привести к повышенному потреблению насыщенных жиров. Это, в свою очередь, увеличивает уровень холестерина в крови, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Кроме того, чрезмерное употребление красного мяса связано с увеличением вероятности развития колоректального рака.

Дефицит питательных веществ

Карнивор-диета исключает не только растительные компоненты, но и важные микроэлементы, содержащиеся в овощах, фруктах и зерновых. Это может привести к дефициту питательных веществ, а также вызвать проблемы со стулом и ухудшение состояния кишечной микробиоты.

Психологические риски

Диетолог также отметила, что строгие ограничения в питании могут привести к расстройствам пищевого поведения, так как такие диеты создают излишнюю фокусировку на еде и могут нарушить естественные пищевые привычки.

Заключение

Несмотря на популярность, карнивор-диета имеет множество рисков для здоровья, и её длительное соблюдение может привести к серьёзным последствиям. Диетологи рекомендуют сбалансированный подход к питанию, включающий как растительные, так и животные продукты.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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