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Как снизить тревожность без лекарств: 5 продуктов, которые работают

2:43
Здоровье

Жизнь в современном мире — это череда дедлайнов, информационной перегрузки и постоянного стресса. Тревожность стала привычным состоянием, а хроническое напряжение не только мешает расслабиться, но и ухудшает здоровье. Однако мало кто знает, что правильное питание может стать мощным инструментом в борьбе с тревогой. Какие продукты помогут обрести внутренний баланс?

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

1. Жирная рыба — естественная защита для нервов

Лосось, тунец, скумбрия и другие виды жирной рыбы богаты Омега-3 — кислотами, которые уменьшают воспаление в мозге и снижают уровень гормонов стресса на 20%. Регулярное употребление таких продуктов помогает стабилизировать эмоциональный фон и улучшает концентрацию.

2. Тёмный шоколад — сладкая терапия для мозга

Флавоноиды, содержащиеся в какао-бобах, улучшают кровоснабжение мозга, а магний расслабляет мышцы и снижает уровень тревожности. Главное — выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70%, чтобы избежать резких скачков сахара, которые могут только усилить беспокойство.

3. Бананы — природные антидепрессанты

В этих фруктах много триптофана — аминокислоты, которая превращается в серотонин, отвечающий за хорошее настроение. Чтобы усилить эффект, ешьте бананы с орехами или овсянкой — углеводы помогают организму быстрее усваивать триптофан и ощущать спокойствие.

4. Ферментированные продукты — баланс кишечника и эмоций

Квашеная капуста, кимчи, натуральный йогурт и другие пробиотики восстанавливают микрофлору кишечника, которая напрямую связана с уровнем тревожности. Исследования показывают, что здоровый кишечник помогает снизить активность отделов мозга, отвечающих за стресс.

5. Зелёный чай — расслабление без сонливости

В его составе есть L-теанин, который способствует выработке альфа-волн в мозге, вызывая состояние спокойной сосредоточенности. В отличие от успокоительных препаратов, зелёный чай не вызывает сонливости и помогает оставаться продуктивным.

Питание играет ключевую роль в борьбе с тревожностью. Включив в рацион правильные продукты, можно не только улучшить эмоциональное состояние, но и укрепить нервную систему. Попробуйте заменить вредные перекусы горсткой орехов, тёмным шоколадом или чашкой зелёного чая — и уже через несколько дней вы заметите разницу.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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