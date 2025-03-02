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Как не отравиться картошкой: 5 признаков, которые говорят, что этот картофель опасен

2:06
Здоровье

Когда привычный картофель становится опасным: ни в коем случае не употребляйте его в пищу, если заметили эти признаки

Картофель - это один из самых распространённых и любимых продуктов, но он может быть опасен, если не соблюдать осторожность. Некоторые признаки на клубнях могут указывать на наличие токсичного вещества, которое может вызвать отравление.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Опасность позеленевшего картофеля и ростков

Если на картофелине появилась зелёная кожура или появились ростки, это значит, что клубень содержит соланин - природный яд, который картофель производит для защиты от вредителей. Для человека даже небольшое количество этого вещества может вызвать отравление.

Как избежать отравления соланином

Перед готовкой нужно обязательно срезать все повреждённые участки, а сам картофель лучше варить или запекать. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к серьёзной интоксикации.

Симптомы отравления и помощь

Первые симптомы отравления соланином появляются через несколько часов: тошнота, рвота, диарея, головная боль и повышение температуры. В таких случаях важно немедленно обратиться к врачу.

Особая осторожность для детей и пожилых людей

Опасность особенно велика для детей и пожилых людей, чей организм более уязвим к токсинам.

Как сохранить картофель безопасным

Чтобы избежать риска отравления, храните картофель в сухом, прохладном месте, подальше от тепла и высокой влажности. Не все сорта картофеля подходят для долгого хранения, поэтому лучше использовать их в первую очередь. Также важно покупать картофель небольшими порциями и регулярно проверять клубни на наличие проростков или изменений цвета.

Когда картофель точно стоит выбросить

Если клубни сильно изменили цвет или начали прорастать, даже после обработки они могут содержать остатки соланина. В таком случае безопаснее всего выбросить такие клубни.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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