Ваши любимые продукты, которые могут украсть ваш сон — читайте, что не следует есть

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эти продукты украдут ваш сон: есть их вечером — плохая идея

Вы когда-нибудь замечали, что после позднего ужина сон превращается в настоящую борьбу с часами? Даже продукты, которые кажутся полезными, могут мешать качественному отдыху, если попадают на ваш стол перед сном. Диетологи и сомнологи предупреждают: некоторые блюда лучше оставить на утро, чтобы не испортить ночь.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квашеная капуста

Сладости, фрукты и быстрые углеводы

Пирожные, виноград или даже цельнозерновой тост — все эти продукты резко повышают уровень сахара в крови. В результате поджелудочная железа вынуждена работать в авральном режиме, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Утром вы можете проснуться с усталостью, тусклой кожей и даже с риском воспалений.

Стейк и острое карри

Красное мясо переваривается несколько часов, что создаёт тяжесть и может вызвать брожение в кишечнике. Острое карри, в свою очередь, раздражает желудок, что может привести к изжоге и кислотному рефлюксу. Вместо того чтобы наслаждаться спокойным сном, вы рискуете провести ночь в поисках удобной позы или антацидных таблеток.

Квашеная капуста и горький шоколад

Ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, могут вызывать вздутие, если съедены перед сном, несмотря на свою пользу для микрофлоры. А горький шоколад содержит теобромин - стимулятор, который нарушает фазы быстрого сна. Даже небольшой кусочек может заставить ваш мозг бодрствовать, когда пришло время расслабиться.

Вывод

Вечерний рацион требует особого внимания. Замените продукты, которые могут испортить сон, на лёгкий творог, тёплые травяные чаи или горсть миндаля. Это поможет сохранить как здоровье, так и качественный сон.

Уточнения

Теоброми́н — алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину.

