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Мороженое, обогащённое белком: полезный десерт или просто маркетинговый трюк

2:11
Здоровье

Действительно ли мороженое с высоким содержанием белка полезнее обычного

Мороженое с высоким содержанием белка стало популярной альтернативой классическому десерту, и многие считают его более полезным. Однако стоит ли менять привычное лакомство на более белковое, и действительно ли оно лучше для здоровья? Эксперты дают свои рекомендации.

Шоколадное мороженое
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадное мороженое

Преимущества мороженого с белком

По словам диетолога из Медицинского центра Векснера, Саманты Кокрейн, мороженое с высоким содержанием белка часто содержит ультрапастеризованное молоко, сывороточный белок или казеин, а также меньше жира и сахара. Это делает его разумным выбором для тех, кто стремится снизить потребление сахара. Одна порция такого продукта содержит 6–8 г белка, что может быть полезно для людей, ограничивающих сахар в рационе.

Проблемы с текстурой и вкусом

Однако, несмотря на очевидные преимущества, мороженое с белком может не приносить того удовольствия, которое даёт традиционное лакомство. Из-за отсутствия жира, такое мороженое теряет кремовость, а добавление искусственных подсластителей и загустителей (например, ксантановой камеди или целлюлозы) может негативно влиять на вкус и текстуру. Это может привести к перееданию, если замена не вызывает удовольствия.

Для кого это мороженое подходит

Эбигейл Коллен, диетолог из Mount Sinai, отмечает, что высокобелковое мороженое больше подходит спортсменам и людям с повышенной потребностью в белке. Для обычных людей, не имеющих таких потребностей, переход на такое мороженое не имеет большого смысла, особенно если его вкус не нравится. В этом случае лучше наслаждаться обычным мороженым, но в умеренных количествах.

Заключение

Мороженое с высоким содержанием белка может быть полезным для определённой категории людей, но для большинства это не обязательно лучший выбор. Важно помнить, что умеренность в потреблении сладкого и удовольствия от пищи — это тоже важный аспект здорового питания.

Уточнения

Казеи́н - сложный белок (фосфопротеид), образующийся из предшественника казеина — казеиногена при створаживании (коагуляции) молока.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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