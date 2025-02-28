Шея всему голова: необычный метод Мясникова с полотенцем спасёт от мигрени — проверено на себе

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился интересным и неочевидным способом избавления от головной боли. Он объяснил, что часто причиной неприятных ощущений является спазм сосудов головы и шеи.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Мясников в эфире программы "О самом главном" рекомендовал использовать простое средство — воротник из вафельного полотенца. Для этого нужно несколько раз обмотать полотенце вокруг шеи так, чтобы голова лежала на нём, как на воротнике. Это помогает мышцам постепенно расслабиться и снять давление на сосуды.

Почему это работает?

Головная боль часто возникает из-за спазма мышц шеи и головы, что приводит к нарушению кровообращения. Напряжённые мышцы могут вызывать не только боль, но и другие неприятные симптомы:

Ухудшение сна.

Снижение работоспособности.

Апатию и раздражительность.

Как правильно использовать полотенце?

Правильное положение головы . Голова должна лежать на полотенце так, чтобы мышцы шеи могли расслабиться. Это помогает снять напряжение и улучшить кровообращение.

. Голова должна лежать на полотенце так, чтобы мышцы шеи могли расслабиться. Это помогает снять напряжение и улучшить кровообращение. Время применения . Держите полотенце на шее в течение 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы мышцы начали расслабляться.

. Держите полотенце на шее в течение 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы мышцы начали расслабляться. Регулярность. Повторяйте процедуру несколько раз в день, особенно если вы часто сталкиваетесь с головной болью.

Дополнительные советы для профилактики головной боли

Александр Мясников также дал несколько рекомендаций для тех, кто хочет предотвратить появление головной боли:

Правильная осанка . Следите за тем, чтобы ваша спина была прямой, а плечи расслаблены. Это поможет избежать напряжения мышц шеи и головы.

. Следите за тем, чтобы ваша спина была прямой, а плечи расслаблены. Это поможет избежать напряжения мышц шеи и головы. Физическая активность . Регулярные упражнения, особенно направленные на укрепление мышц спины и шеи, способствуют улучшению кровообращения и снижению риска спазмов.

. Регулярные упражнения, особенно направленные на укрепление мышц спины и шеи, способствуют улучшению кровообращения и снижению риска спазмов. Расслабление и стресс-менеджмент . Медитация, йога и дыхательные упражнения помогают снизить уровень стресса и напряжения, что также может уменьшить частоту и интенсивность головных болей.

. Медитация, йога и дыхательные упражнения помогают снизить уровень стресса и напряжения, что также может уменьшить частоту и интенсивность головных болей. Правильный сон . Обеспечьте себе комфортные условия для сна: удобную подушку, тёмную и тихую комнату. Недостаток сна может стать причиной головных болей.

. Обеспечьте себе комфортные условия для сна: удобную подушку, тёмную и тихую комнату. Недостаток сна может стать причиной головных болей. Питьевой режим. Обезвоживание часто является причиной головных болей. Пейте достаточное количество воды в течение дня.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).



Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



