Шея всему голова: необычный метод Мясникова с полотенцем спасёт от мигрени — проверено на себе

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился интересным и неочевидным способом избавления от головной боли. Он объяснил, что часто причиной неприятных ощущений является спазм сосудов головы и шеи.
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Мигрень
Мясников в эфире программы "О самом главном" рекомендовал использовать простое средство — воротник из вафельного полотенца. Для этого нужно несколько раз обмотать полотенце вокруг шеи так, чтобы голова лежала на нём, как на воротнике. Это помогает мышцам постепенно расслабиться и снять давление на сосуды.
Почему это работает?
Головная боль часто возникает из-за спазма мышц шеи и головы, что приводит к нарушению кровообращения. Напряжённые мышцы могут вызывать не только боль, но и другие неприятные симптомы:
Ухудшение сна.
Снижение работоспособности.
Апатию и раздражительность.
Как правильно использовать полотенце?
Правильное положение головы. Голова должна лежать на полотенце так, чтобы мышцы шеи могли расслабиться. Это помогает снять напряжение и улучшить кровообращение.
Время применения. Держите полотенце на шее в течение 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы мышцы начали расслабляться.
Регулярность. Повторяйте процедуру несколько раз в день, особенно если вы часто сталкиваетесь с головной болью.
Дополнительные советы для профилактики головной боли
Александр Мясников также дал несколько рекомендаций для тех, кто хочет предотвратить появление головной боли:
Правильная осанка. Следите за тем, чтобы ваша спина была прямой, а плечи расслаблены. Это поможет избежать напряжения мышц шеи и головы.
Физическая активность. Регулярные упражнения, особенно направленные на укрепление мышц спины и шеи, способствуют улучшению кровообращения и снижению риска спазмов.
Расслабление и стресс-менеджмент. Медитация, йога и дыхательные упражнения помогают снизить уровень стресса и напряжения, что также может уменьшить частоту и интенсивность головных болей.
Правильный сон. Обеспечьте себе комфортные условия для сна: удобную подушку, тёмную и тихую комнату. Недостаток сна может стать причиной головных болей.
Питьевой режим. Обезвоживание часто является причиной головных болей. Пейте достаточное количество воды в течение дня.
Уточнения
Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.