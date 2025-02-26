Загадка жёлтого пигмента: как этот витамин спасает ваши глаза от неизбежного — секрет из тарелки

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют способы профилактики возникновения катаракты при помощи витамина.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпинат, зелень

В частности лютеина, который, как объясняет MedlinePlus, состоит из пигмента желтоватого цвета и который связан с бета-каротином и витамином А.

У него есть и другие преимущества: от поддержания здоровья кожи до улучшения ночного зрения. На самом деле существует малоизвестное заболевание, которое называется "куриная слепота", и оно возникает у людей, которым трудно видеть ночью, и в этих случаях рекомендуется употребление лютеина.

Он также предотвращает возникновение глаукомы, которая может привести к повреждению зрительного нерва из-за состояния, которое в основном передаётся по наследству.

Лютеин есть в таких продуктах, как яичные желтки, шпинат, капуста, кукуруза, перец, киви, виноград, кабачки и тыква, сообщает cope.es.

Уточнения

Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов. Ксантофиллы (от др.-греч. ξανθός — жёлтый и φύλλον — лист) — главная составная часть жёлтых пигментов в листьях, цветках, плодах и почках высших растений, а также во многих водорослях и микроорганизмах.



Кароти́н (от лат. carota «морковь») — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.

