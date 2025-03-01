Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как получать больше урожая, работая меньше: дачные хитрости на весь сезон
Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования
Секрет стройной фигуры: кофе с корицей — работает ли это
Как часто нужно стирать защитку для матраса? Узнайте, почему это важно
7 часов сна против стресса: простой способ победить лишний вес
Секрет борьбы с диабетом: кофе без сахара доказал свою эффективность
Золотые горы: как превратить высокую зарплату в достойную пенсию — считаем баллы
Брокколи помогает против рака и диабета, но только если его готовить так
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех

Как вода может замедлить пищеварение и вызвать тяжесть в животе

2:14
Здоровье

Почему нельзя пить воду сразу после еды: правильный ответ удивит вас

Многие считают, что стакан воды после еды способствует пищеварению, но что если это миф, который мешает вам чувствовать себя комфортно после обеда?

стакан воды
Фото: freepik
стакан воды

Как вода влияет на пищеварение

Вода, выпитая сразу после еды, разбавляет желудочный сок, что снижает концентрацию соляной кислоты. Это замедляет процесс переваривания пищи. Особенно опасна холодная вода, которая которая "замораживает" ферменты, что приводит к застою пищи в желудке, брожению и вздутию.

Кроме того, вода растягивает стенки желудка, создавая ложное чувство голода. Через час после обеда вам может захотеться перекусить, хотя на самом деле пища ещё не усвоилась.

Риски питья после жирной пищи

Самый опасный сценарий — питьё воды после жирной пищи. Вода смешивается с маслами, образуя плотную эмульсию, которая покрывает стенки кишечника и мешает всасыванию питательных веществ.

Когда можно пить воду

Идеальный вариант — пить воду за 30 минут до еды. Это помогает подготовить желудок к работе и снижает аппетит. Если вы хотите пить во время еды, сделайте пару глотков тёплой воды — она не нарушит pH и ускорит расщепление пищи.

После еды лучше подождать хотя бы полчаса, чтобы вода не мешала пищеварению.

Мифы и реальность

В аюрведе и традиционной китайской медицине воду после еды считают ядом. Однако есть исключение: если вы ели острое или солёное, несколько глотков тёплой воды могут нейтрализовать раздражение.

Предостережение против сладких напитков

Важно помнить, что не стоит запивать еду сладкими напитками, такими как сок или лимонад. Они повышают уровень глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу работать на износ.

Заключение

Попробуйте на неделю отказаться от питья сразу после еды и посмотрите, как исчезнут вздутие и ощущение усталости после обеда. Ваше тело поблагодарит вас за это простое, но полезное изменение.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Как получать больше урожая, работая меньше: дачные хитрости на весь сезон
Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования
Секрет стройной фигуры: кофе с корицей — работает ли это
Как часто нужно стирать защитку для матраса? Узнайте, почему это важно
7 часов сна против стресса: простой способ победить лишний вес
Секрет борьбы с диабетом: кофе без сахара доказал свою эффективность
Золотые горы: как превратить высокую зарплату в достойную пенсию — считаем баллы
Брокколи помогает против рака и диабета, но только если его готовить так
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.