Как вода может замедлить пищеварение и вызвать тяжесть в животе

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему нельзя пить воду сразу после еды: правильный ответ удивит вас

Многие считают, что стакан воды после еды способствует пищеварению, но что если это миф, который мешает вам чувствовать себя комфортно после обеда?

Фото: freepik стакан воды

Как вода влияет на пищеварение

Вода, выпитая сразу после еды, разбавляет желудочный сок, что снижает концентрацию соляной кислоты. Это замедляет процесс переваривания пищи. Особенно опасна холодная вода, которая которая "замораживает" ферменты, что приводит к застою пищи в желудке, брожению и вздутию.

Кроме того, вода растягивает стенки желудка, создавая ложное чувство голода. Через час после обеда вам может захотеться перекусить, хотя на самом деле пища ещё не усвоилась.

Риски питья после жирной пищи

Самый опасный сценарий — питьё воды после жирной пищи. Вода смешивается с маслами, образуя плотную эмульсию, которая покрывает стенки кишечника и мешает всасыванию питательных веществ.

Когда можно пить воду

Идеальный вариант — пить воду за 30 минут до еды. Это помогает подготовить желудок к работе и снижает аппетит. Если вы хотите пить во время еды, сделайте пару глотков тёплой воды — она не нарушит pH и ускорит расщепление пищи.

После еды лучше подождать хотя бы полчаса, чтобы вода не мешала пищеварению.

Мифы и реальность

В аюрведе и традиционной китайской медицине воду после еды считают ядом. Однако есть исключение: если вы ели острое или солёное, несколько глотков тёплой воды могут нейтрализовать раздражение.

Предостережение против сладких напитков

Важно помнить, что не стоит запивать еду сладкими напитками, такими как сок или лимонад. Они повышают уровень глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу работать на износ.

Заключение

Попробуйте на неделю отказаться от питья сразу после еды и посмотрите, как исчезнут вздутие и ощущение усталости после обеда. Ваше тело поблагодарит вас за это простое, но полезное изменение.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

