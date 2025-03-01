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Секрет борьбы с диабетом: кофе без сахара доказал свою эффективность

1:51
Здоровье

Несладкий кофе снижает риск диабета: исследование

Кофе без сахара может быть не только вкусным, но и полезным для здоровья. Международная группа учёных пришла к выводу, что регулярное потребление чёрного кофе без добавок может уменьшить вероятность развития диабета второго типа на 10%. Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Эспрессо с водой, сахаром и печеньем
Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Подробности исследования

Специалисты проанализировали данные 290 тысяч мужчин и женщин из США. Каждый участник сообщал о своём рационе и потреблении кофе каждые четыре года, а также предоставлял информацию о состоянии здоровья, включая наличие диабета. Исследование длилось 34 года, и за это время у 13 тысяч участников был диагностирован диабет второго типа.

Анализ показал, что ежедневное употребление чёрного кофе без добавок имеет антидиабетический эффект. Каждая чашка этого напитка снижала риск заболевания на 10%, даже если учитывать такие факторы, как образ жизни, генетическая предрасположенность и ожирение.

Как добавки влияют на эффективность кофе

Добавление молока или сливок не оказывало значительного влияния на защитные свойства кофе. Однако сахар заметно снижал его пользу. Если в напиток добавляли 1-2 чайные ложки сахара, снижение риска диабета уменьшалось до 5%. Искусственные подсластители снижали положительный эффект на 7%.

Для того чтобы кофе приносил максимальную пользу, учёные советуют пить его без сахара и дополнительных ингредиентов. Это простое изменение в привычках может стать важной частью профилактики диабета второго типа.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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