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Знаете ли вы, сколько халвы можно съесть безопасно: ответ вас удивит

2:31
Здоровье

Халва: сладкое лекарство или скрытая угроза? Кому стоит отказаться от восточного лакомства

Халва - это лакомство, которое вызывает много споров. С одной стороны, её часто называют "здоровой сладостью", а с другой — это калорийная бомба. Что же на самом деле скрывается за этим восточным десертом? Врачи и диетологи объясняют, когда халва может быть полезной, а когда она становится опасной.

халва
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
халва

Почему халву называют "здоровой сладостью"

Основу халвы составляют семена или орехи, которые являются ценными источниками жиров, белков и микроэлементов. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 и Омега-9 помогают поддерживать здоровье сосудов и мозга, а витамины E и группы B защищают сердце и замедляют процессы старения. Растительная клетчатка способствует улучшению пищеварения, а магний и калий снижают риск инфарктов.

Сахар в составе халвы, по мнению экспертов, можно компенсировать высокой питательной ценностью продукта, если употреблять его в умеренных количествах.

Какая халва полезнее: подсолнечная или арахисовая

Каждый вид халвы имеет свои особенности. Классическая подсолнечная халва — это рекордсмен по содержанию витамина B1, который укрепляет нервную систему, и витамина F, который очищает сосуды от холестерина. Она также нормализует кислотность желудка.

Арахисовая халва, в свою очередь, богата фолиевой кислотой, которая ускоряет обновление клеток, а кремний в составе укрепляет кости и суставы. Оба типа халвы снижают риск развития онкологических заболеваний, однако арахисовая может быть опасной для аллергиков.

Когда халва превращается в яд

Несмотря на все полезные свойства, халва может навредить. Из-за высокого содержания сахара она противопоказана людям с диабетом и ожирением. Для остальных безопасная норма составляет 30 г в день.

Халва также противопоказана людям с аллергией на арахис, панкреатитом, камнями в печени и воспалением кишечника. Даже здоровым людям врачи советуют есть халву утром, чтобы калории успели быть израсходованы в течение дня.

Заключение

Халва - это лакомство, которое требует осознанности в употреблении. Она может принести пользу, но только тем, кто учтёт возможные риски. Если вы не страдаете от противопоказаний, халва может стать приятным дополнением к вашему рациону, но не забывайте о мере.

Уточнения

Халва́ - восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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