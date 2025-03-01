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Лучшие продукты для зрения, которые превратят ваши глаза в суперспособности

2:14
Здоровье

Диетолог перечислила наиболее полезные продукты для зрения

Правильное питание играет ключевую роль в сохранении здоровья глаз и улучшении зрения. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева перечислила продукты, которые особенно полезны для зрения и помогают предотвратить заболевания глаз.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

1. Продукты с витамином A

Для здоровья сетчатки глаза важен витамин A, дефицит которого может привести к куриной слепоте. Витамин A необходим для нормального функционирования глаз, и он должен поступать в организм регулярно. Этот витамин содержится в моркови, батате и яйцах. Например, всего два яичных желтка могут обеспечить суточную дозу бета-каротина — предшественника витамина A.

2. Витамин C

Витамин C полезен для сетчатки и помогает укрепить сосуды глаз. Его источниками являются цитрусовые, болгарский перец, черника и шиповник. Регулярное употребление этих продуктов поможет улучшить зрение и снизить риск развития заболеваний глаз.

3. Омега-3 жирные кислоты

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 играют важную роль в поддержке здоровья глаз. Их стоит употреблять два-три раза в неделю. Омега-3 содержится в жирной рыбе, орехах, семенах и льняном масле. Эти продукты способствуют улучшению обмена веществ в глазах и предотвращают их старение.

4. Лютеин

Лютеин — это антиоксидант, который защищает глаза от повреждений и улучшает их здоровье. Он содержится в шпинате, причём его усвояемость повышается при тепловой обработке. Включение шпината в рацион поможет укрепить зрение и защитить глаза от вредного воздействия окружающей среды.

Заключение

Включив в свой рацион продукты, богатые витаминами A и C, омега-3 и лютеином, можно улучшить зрение, предотвратить заболевания глаз и поддерживать их здоровье на протяжении многих лет.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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