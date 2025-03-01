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Частый душ, тренировки и соковые диеты: когда полезное становится вредным

3:06
Здоровье

Нутригенетик объяснил, почему некоторые полезные привычки могут навредить

Многие привычки, которые мы считаем необходимыми для поддержания здоровья, на самом деле могут быть вредными. Нутригенетик А. Золотарев в беседе рассказал о популярных мифах, касающихся здорового образа жизни, которые могут навредить организму.

капли воды
Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капли воды

1. Два литра воды в день — не обязательны

Одним из самых распространённых заблуждений является рекомендация пить два литра воды ежедневно. Однако потребность в жидкости зависит от множества факторов, включая образ жизни, уровень физической активности, климатические условия и индивидуальные особенности. Золотарев пояснил, что для взрослого человека без хронических заболеваний достаточно пить 25-30 мл воды на килограмм массы тела. Избыточное потребление жидкости может привести к учащённому мочеиспусканию, дискомфорту и вымыванию полезных веществ из организма.

2. Чрезмерный приём душа может навредить

Ещё одна привычка, которая может быть вредной, — это частый приём душа. Частое использование мыла и гелей для душа разрушает гидролипидный барьер кожи, что вызывает сухость и раздражение. Эксперт советует, если необходимо часто мыться, использовать увлажняющие кремы или молочко для тела, чтобы восстановить защитные функции кожи.

3. Активные тренировки не всегда полезны

Нутригенетик предостерёг от чрезмерных кардионагрузок, особенно в случае некоторых заболеваний, таких как ОРВИ, диабет, аллергия, язва желудка и нарушения сердечного ритма. Чрезмерная физическая активность в таких случаях может нанести вред организму, и важно подходить к тренировкам с учётом состояния здоровья.

4. Чистка зубов после каждого приёма пищи — не всегда необходима

Частая чистка зубов после каждого приёма пищи — ещё один миф, который может быть вредным для здоровья. Для большинства людей достаточно чистить зубы дважды в день, а чрезмерная частота чистки может привести к повреждению эмали.

5. Методики оздоровления, такие как соковые диеты и интервальное голодание

Популярные диеты и методики, такие как соковые диеты и интервальное голодание, могут иметь негативные последствия для кишечной микрофлоры и нарушать баланс организма. Золотарев отметил, что эти подходы могут не только не принести пользы, но и усугубить проблемы с пищеварением.

Заключение

Забота о своём здоровье - важный аспект жизни, но важно подходить к этому вопросу разумно. Многие привычки, которые кажутся полезными, могут причинить вред, если не учитывать особенности организма. Лучше консультироваться с профессионалами и следовать рекомендациям, адаптированным к индивидуальным потребностям.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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