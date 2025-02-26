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Что не договаривает Белый дом? Загадочные синяки у Трампа вызывают вопросы

2:09
Здоровье

Причиной появления синяков на руках бывшего президента США Дональда Трампа может быть сгущение крови, а не частые рукопожатия. Такое мнение высказала врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя информацию, опубликованную в СМИ.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Что говорят врачи

Ранее в Белом доме объяснили появление синяков на тыльной стороне ладоней Трампа его активным взаимодействием с гражданами. Однако эксперты считают, что такое объяснение звучит странно.

"Если на руках появляются синяки, необходимо проверять уровень D-димера и густоту капиллярной крови. Врачам Трампа стоит серьезнее отнестись к этому симптому", — заявила Людмила Лапа.

Возможные причины: что говорят в Сети

После появления фотографий с синяками у бывшего президента США в соцсетях стали распространяться различные версии их происхождения. Одна из наиболее популярных — прием препаратов для разжижения крови, что может быть связано с возрастом или наличием сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительные вопросы вызывает тот факт, что Дональд Трамп до сих пор не опубликовал полный медицинский отчет после своего переизбрания. Это только усиливает спекуляции о возможных проблемах со здоровьем.

Нужно ли беспокоиться

Появление синяков без видимой причины может сигнализировать о различных нарушениях в организме, включая:

  • Нарушение свертываемости крови.
  • Дефицит витаминов.
  • Побочные эффекты лекарств.
  • Проблемы с сосудами или печенью.

Хотя официальные представители Трампа заверяют, что его здоровье не вызывает опасений, отсутствие медицинского отчета оставляет много вопросов.

Ждать ли разъяснений

Ситуация с синяками на руках Трампа подогревает интерес к состоянию его здоровья, особенно в преддверии будущих политических кампаний. Будет ли Белый дом предоставлять дополнительные разъяснения или медицинские документы — пока остается неизвестным, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Свёртывание кро́ви (гемокоагуля́ция) — это важнейший этап работы системы гемостаза, отвечающий за остановку кровопотери при повреждении сосудистой системы организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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