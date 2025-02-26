Что не договаривает Белый дом? Загадочные синяки у Трампа вызывают вопросы

Причиной появления синяков на руках бывшего президента США Дональда Трампа может быть сгущение крови, а не частые рукопожатия. Такое мнение высказала врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя информацию, опубликованную в СМИ.
Ранее в Белом доме объяснили появление синяков на тыльной стороне ладоней Трампа его активным взаимодействием с гражданами. Однако эксперты считают, что такое объяснение звучит странно.
"Если на руках появляются синяки, необходимо проверять уровень D-димера и густоту капиллярной крови. Врачам Трампа стоит серьезнее отнестись к этому симптому", — заявила Людмила Лапа.
После появления фотографий с синяками у бывшего президента США в соцсетях стали распространяться различные версии их происхождения. Одна из наиболее популярных — прием препаратов для разжижения крови, что может быть связано с возрастом или наличием сердечно-сосудистых заболеваний.
Дополнительные вопросы вызывает тот факт, что Дональд Трамп до сих пор не опубликовал полный медицинский отчет после своего переизбрания. Это только усиливает спекуляции о возможных проблемах со здоровьем.
Появление синяков без видимой причины может сигнализировать о различных нарушениях в организме, включая:
Хотя официальные представители Трампа заверяют, что его здоровье не вызывает опасений, отсутствие медицинского отчета оставляет много вопросов.
Ситуация с синяками на руках Трампа подогревает интерес к состоянию его здоровья, особенно в преддверии будущих политических кампаний. Будет ли Белый дом предоставлять дополнительные разъяснения или медицинские документы — пока остается неизвестным, сообщает сайт aif.ru.
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