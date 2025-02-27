Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество людей стремятся к тому, чтобы долго сохранять здоровье и выглядеть моложе своего возраста. Это вполне достижимо при условии правильного питания и поддержания себя в хорошей физической форме.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

Важным моментом является поступление в организм всех необходимых веществ, включая полифенолы. Эти органические соединения присутствуют в растительной пище и отвечают за её вкус и цвет.

Как объяснил врач Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале "Россия 1", полифенолы обладают свойствами пробиотиков и антиоксидантов. Поэтому продукты, содержащие эти полезные вещества, значительно способствуют улучшению качества и продлению жизни.

Определить, какие продукты являются источниками полифенолов, очень просто — это все овощи и фрукты. При этом состав полезных веществ варьируется в зависимости от цвета.

Доктор уточнил, что самым подходящим продуктом для долгожителей является виноград, который помогает организму оставаться "в форме" и значительно снижает риск инфаркта и инсульта.

Для долгой жизни важно регулярно включать орехи в рацион — достаточно горсти в день. Врач также рекомендовал выпивать 2-3 чашки кофе, так как этот напиток является хорошей профилактикой рака печени.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.



