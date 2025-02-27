Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не верят в его талант: Патрик Шварценеггер рассказал, какую злую шутку сыграло с ним имя знаменитого отца
Страшно делать становую тягу? Вы просто не знаете этих правил
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области
Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки
Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело
Тревожный сигнал: почему охлажденное мясо может стать причиной отравления
Используете мицеллярную воду? Узнайте, почему важно смывать ее после применения
Неудачи и болезни? Возможно, дело в этих деталях интерьера
Тайны солнечных вспышек будут раскрыты: новый прибор с МКС раскроет их

Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе

1:27
Здоровье

Множество людей стремятся к тому, чтобы долго сохранять здоровье и выглядеть моложе своего возраста. Это вполне достижимо при условии правильного питания и поддержания себя в хорошей физической форме.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Важным моментом является поступление в организм всех необходимых веществ, включая полифенолы. Эти органические соединения присутствуют в растительной пище и отвечают за её вкус и цвет.

Как объяснил врач Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале "Россия 1", полифенолы обладают свойствами пробиотиков и антиоксидантов. Поэтому продукты, содержащие эти полезные вещества, значительно способствуют улучшению качества и продлению жизни.

Определить, какие продукты являются источниками полифенолов, очень просто — это все овощи и фрукты. При этом состав полезных веществ варьируется в зависимости от цвета.

Доктор уточнил, что самым подходящим продуктом для долгожителей является виноград, который помогает организму оставаться "в форме" и значительно снижает риск инфаркта и инсульта.

Для долгой жизни важно регулярно включать орехи в рацион — достаточно горсти в день. Врач также рекомендовал выпивать 2-3 чашки кофе, так как этот напиток является хорошей профилактикой рака печени.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка
Шоу-бизнес
Лоза высмеял текст песни Григория Лепса: прогуливали уроки русского языка Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Последние материалы
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Московской области
Жизнь с кошкой: как превратить хаос в порядок — простые и эффективные методы уборки
Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело
Секреты долгожителей: три продукта, которые должны быть в вашем рационе
Тревожный сигнал: почему охлажденное мясо может стать причиной отравления
Какие риски для России создадут европейские миротворцы на Украине
Используете мицеллярную воду? Узнайте, почему важно смывать ее после применения
Неудачи и болезни? Возможно, дело в этих деталях интерьера
Тайны солнечных вспышек будут раскрыты: новый прибор с МКС раскроет их
Туристам предстоит адаптироваться: новые ограничения на провоз багажа от Turkish Airlines
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.