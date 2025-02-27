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Миф о бездрожжевом хлебе: что на самом деле скрывается в его составе

Здоровье

Многие люди, стремящиеся сбросить вес, считают, что бездрожжевой хлеб способствует похудению, так как, по их мнению, в таких изделиях нет дрожжей. Однако это миф, согласно Елене Малышевой и её коллеге Андрею Продеусу.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

В программе "Жить здорово!" на Первом канале ведущие объяснили, что в бездрожжевом хлебе дрожжи все же присутствуют, хоть и не добавляются намеренно в процессе приготовления — они возникают сами при замешивании теста.

Несмотря на мнение о том, что такой хлеб более полезен для пищеварения, это не совсем так, и он не провоцирует вздутие живота.

"Это очень распространенное заблуждение", — подчеркнул Продеус.

В итоге, утверждение о том, что бездрожжевой хлеб помогает в похудении, является заблуждением. На самом деле, калорийность его такая же, как у обычного хлеба.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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