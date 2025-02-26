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Забудьте про антибиотики: это средство №1 при затяжном кашле и насморке

3:45
Здоровье

Зима подходит к концу, но многие до сих пор не могут справиться с простудой. Даже после выздоровления сохраняются такие симптомы, как кашель и утренняя заложенность носа. 

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

На самом деле, термин "простуда" может вводить в заблуждение. Это заболевание связано не с холодом, а с вирусами или бактериями, которые вызывают воспаление. Кашель, насморк и другие симптомы — результат работы иммунной системы. Холод может ослабить защиту организма, поскольку сосуды сужаются, уменьшая приток крови к кожным покровам.

Важно помнить, что вирусы и бактерии — разные патогены. Вирусы не могут существовать без хозяина и размножаются только в его организме, вызывая заболевание. Бактерии могут существовать в различных средах, и хотя многие из них полезны, некоторые могут вызвать болезни.

В чём различия между вирусными и бактериальными инфекциями?

Бактериальная инфекция может длиться более двух недель и ухудшается медленно. При этом, если вирус вызывает жидкую и прозрачную мокроту, то бактерии — желтовато-зеленую. Бактериальные инфекции часто сопровождаются высокой температурой и увеличением лимфатических узлов и требуют лечения антибиотиками, которые действуют только на бактерии.

Вирусные инфекции обычно продолжаются 5-7 дней, симптомы сначала тяжелее, а затем постепенно улучшаются. Среди них — потливость, озноб, потеря аппетита. Есть более 200 вирусов, вызывающих простуду. Даже если вы перенесли один тип, другие могут вас поразить, особенно коронавирусы, включая COVID-19. Также существует респираторно-синцитиальный вирус, который вызывает легкие заболевания, но может быть опасен для детей и пожилых людей.

Грипп тоже вызывается вирусами и делится на три группы. A и B вызывают эпидемии, а C — легкие симптомы. Грипп проявляется внезапно и сопровождается болью в горле, кашлем, высокой температурой, болями в мышцах и слабостью. Заболевание длится обычно 1-2 недели и может приводить к осложнениям, таким как пневмония.

Причины, по которым мы замечаем больше респираторных заболеваний, могут заключаться в том, что после ограничений во время пандемии мы не сталкивались с ними и поэтому воспринимаем болезни как более интенсивные. Иммунитет ослаблен, и устойчивость бактерий к антибиотикам растет из-за их частого применения, что также приводит к серьезным проблемам.

Эффективные методы восстановления при температуре

Многие считают, что тепло помогает выздоровлению, укутываясь и потея. Это имеет смысл, так как повышение температуры тела способствует активизации защитных клеток. Однако важно не перегреваться, так как это может привести к негативным последствиям, таким как судороги или потеря сознания.

Потливость чаще является симптомом болезни. Тем не менее, тёплый бульон может быть полезен. Он содержит глютамин, который помогает снизить воспаление. Овощи в супе обеспечивают витамины и минералы, а макароны — углеводы. Горячий суп также действует как ингалятор и очищает дыхательные пути благодаря добавленным специям. Важно поддерживать уровень жидкости и электролитов для восстановления.

Для снижения температуры выше 38,2 градуса можно использовать влажные простыни, охлаждающие ванны, безрецептурные препараты и, конечно, достаточный отдых.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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