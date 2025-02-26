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Эти симптомы в ногах могут указывать на серьёзные проблемы с сердцем: не списывайте их на усталость

2:32
Здоровье

Холодные ноги, утолщённые ногти и микозы — это симптомы, которые часто игнорируются, но они могут быть сигналами серьёзных заболеваний, таких как болезни сердца или диабет 2 типа. Врачи из Великобритании, доктор Амир Хан и фармацевт Ноэль Уикс, предупреждают об этом.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Сердечно-сосудистые заболевания нередко начинаются именно с ног, и их называют "тихими убийцами", так как они могут развиваться без явных признаков до возникновения критической ситуации. Ноэль Уикс отмечает, что стопы часто становятся первым местом, где проявляются проблемы с кровообращением.

Болезненные ощущения в стопах могут указывать на плохое кровообращение, поскольку кровеносные сосуды в пальцах ног очень малы и чувствительны. Если артерии закупориваются из-за избыточного жира, это может приводить к ухудшению циркуляции крови и кислорода.

Основные симптомы включают:

  •  Холод или онемение ног, что говорит о плохом кровообращении.
  •  Боль и отёки, особенно после длительного стояния.
  •  Утолщенные и ломкие ногти, связанное с недостаточным кровоснабжением.

Ноэль Уикс подчёркивает, что утолщение и ломкость ногтей могут быть связаны с заболеваниями сердца. Накопление жира в сосудах влияет на ноги и может вызывать такие симптомы, как боль при ходьбе, покалывание и раны, которые плохо заживают.

Если у вас есть подобные симптомы, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

Кроме того, сахарный диабет 2 типа также может проявляться через состояние ног. Это заболевание развивается медленно и незаметно, и первые признаки часто возникают в стопах из-за высокого уровня сахара в крови, который повреждает кровеносные сосуды и нервы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  •  Покалывание, жжение или необъяснимая боль.
  •  Потеря чувствительности в стопах.
  •  Сухая, потрескавшаяся кожа, волдыри или раны, которые долго заживают.
  •  Частые грибковые инфекции, такие как грибок стопы.

Люди с диабетом особенно уязвимы к инфекциям и серьёзным осложнениям, таким как диабетические язвы, которые могут привести к ампутации при отсутствии своевременного лечения. Поэтому важно уделять должное внимание здоровью ног и не пренебрегать необходимым.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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