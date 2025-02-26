Пять трав для здоровья печени: эксперт раскрывает секреты детоксикации

Сабо Гюри, автор пяти рекомендаций по выращиванию трав, которые поддерживают здоровье организма рассказал о травах, которые могут помочь поддерживать здоровье печени.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крапива

1. Крапива — одна из самых эффективных трав для очищения крови, которая помогает организму выводить токсины. Обладает мочегонными свойствами, стимулирует функцию почек и снижает уровень мочевой кислоты в крови.

2. Листья грецкого ореха — натуральное очищающее средство. Они поддерживают пищеварение, облегчают диарею и помогают очистить организм, способствует восстановлению кишечной флоры, стимулирует работу печени и усиливает кровообращение.

3. Полевой катанг — мочегонное и очищающее растение, поддерживающее функцию печени, почек и селезёнки.

4. Золотарник содержат флавоноиды, инулин и душистый кумарин. Он стимулирует выработку эпевалладека, очищает печень и улучшает пищеварение.

5. Мята перечная стимулирует кровообращение, устраняет застои желчи, помогает пищеварению и устраняет вздутие живота. Кроме того, оказывает успокаивающее действие на желудок.

Эти травы естественным образом поддерживают здоровье печени и желчного пузыря, способствуя детоксикации организма и смягчая проблемы с пищеварением. Прежде чем употреблять любые травы необходимо проконсультироваться с врачом, напоминает agroinform.hu.