Один простой приём поможет избежать деменции: попробуйте уже сегодня

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом нервная система и головной мозг неизбежно подвергаются возрастным изменениям. Один из главных факторов, ускоряющих этот процесс, — хроническое напряжение мышц шеи. Оно приводит к нарушению кровоснабжения головы, что, в свою очередь, негативно сказывается на работе мозга.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Что происходит с мозгом при нарушении кровообращения

Когда мозг недополучает кислород и питательные вещества, начинается его постепенная атрофия. Кора истончается, снижаются когнитивные функции, ухудшается память, а в перспективе может развиться деменция. Наряду с этим стареет и мозжечок — центр координации и равновесия. Это делает движения менее уверенными, а походку — шаткой.

К счастью, есть простая техника, которая поможет улучшить кровоснабжение мозга и омолодить нервные клетки.

Упражнение для активизации мозгового кровообращения

Для выполнения вам понадобится:

Небольшой гимнастический валик или свёрнутая вдвое мягкая подушка

Твёрдая поверхность (например, коврик для фитнеса на полу)

Как выполнять упражнение

Подготовка. Перед началом аккуратно помассируйте шею мягкими поглаживающими движениями в течение нескольких секунд. Это поможет расслабить мышцы. Исходное положение. Лягте на спину и поместите валик под шею. Найдите наиболее чувствительную точку, где ощущаете напряжение или дискомфорт (обычно это область 5-7 шейного позвонка). Выполнение. Расслабьте мышцы, глубоко вдохните и выдохните. Начните медленно двигать головой: вперед-назад, влево-вправо.

Делайте это плавно, прислушиваясь к ощущениям. Любой дискомфорт должен постепенно уходить. Коррекция положения. Через 2-3 минуты снова нащупайте шею. Если зона напряжения изменилась, переместите валик и продолжайте упражнение еще 1-2 минуты. Завершение. После окончания закройте глаза, полежите расслабленно 2-3 минуты.

Когда и как часто выполнять

Лучший результат будет, если делать это утром и вечером, ежедневно.

Всего 5 минут в день — и ваш мозг будет работать чётче, память улучшится, а риск возрастных нарушений снизится!

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Мозжечо́к (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.

