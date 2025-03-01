Один простой приём поможет избежать деменции: попробуйте уже сегодня

С возрастом нервная система и головной мозг неизбежно подвергаются возрастным изменениям. Один из главных факторов, ускоряющих этот процесс, — хроническое напряжение мышц шеи. Оно приводит к нарушению кровоснабжения головы, что, в свою очередь, негативно сказывается на работе мозга.
Когда мозг недополучает кислород и питательные вещества, начинается его постепенная атрофия. Кора истончается, снижаются когнитивные функции, ухудшается память, а в перспективе может развиться деменция. Наряду с этим стареет и мозжечок — центр координации и равновесия. Это делает движения менее уверенными, а походку — шаткой.
К счастью, есть простая техника, которая поможет улучшить кровоснабжение мозга и омолодить нервные клетки.
Для выполнения вам понадобится:
Лучший результат будет, если делать это утром и вечером, ежедневно.
Всего 5 минут в день — и ваш мозг будет работать чётче, память улучшится, а риск возрастных нарушений снизится!
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Мозжечо́к (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.
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