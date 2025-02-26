Учёные нашли новый признак болезни Альцгеймера: никогда не догадаетесь

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи обнаружили неожиданный способ выявления болезни Альцгеймера — по дыханию. Как показали недавние научные исследования, частота дыхания в состоянии покоя может сигнализировать о наличии нейродегенеративного заболевания.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

Как дыхание связано с болезнью Альцгеймера?

Учёные обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера дыхание в спокойном состоянии заметно отличается от дыхания здоровых людей. Пациенты с этим диагнозом делают примерно 17 вдохов в минуту, тогда как у здоровых людей этот показатель составляет около 13 вдохов.

Исследователи считают, что эта разница обусловлена изменениями в работе центральной нервной системы. Болезнь Альцгеймера влияет на регуляцию дыхания, что делает этот показатель потенциальным инструментом для ранней диагностики.

Почему это важно?

Болезнь Альцгеймера сложно диагностировать на ранних стадиях, так как её первые симптомы могут напоминать обычные возрастные изменения. Если же дыхательные показатели смогут помочь выявить заболевание задолго до появления выраженных когнитивных нарушений, это позволит начать терапию раньше, а значит, замедлить развитие болезни.

Можно ли диагностировать болезнь Альцгеймера по дыханию уже сейчас?

На данный момент исследование находится на ранних этапах, и учёные продолжают анализировать взаимосвязь между дыханием и состоянием мозга. Однако в будущем такие методы диагностики могут стать неинвазивной альтернативой сложным и дорогостоящим процедурам.

Уточнения

Ало́ис Альцге́ймер - немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).

