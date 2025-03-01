Обычная яичница может добавить вам морщин: как избежать кулинарного фиаско

Яйца — один из самых ценных продуктов в рационе, которым не стоит пренебрегать в любом возрасте, если нет противопоказаний по здоровью. Это источник легкоусвояемого белка, полезных жиров, витаминов и минералов, необходимых для работы мозга, обмена веществ, поддержания иммунитета и синтеза гормонов.
Но вот вопрос: в каком виде яйца приносят максимальную пользу, а в каком — становятся настоящим вредом?
Лидеры по пользе — яйца всмятку и яйца-пашот. Почему именно они?
Если хотите разнообразить меню, попробуйте знаменитый лионский салат с яйцом всмятку:
А теперь о том, как делать не стоит. Жареные яйца, особенно на сливочном масле, превращаются в настоящую угрозу для здоровья:
Для сравнения: уровень КПГ в жареной яичнице — 2749 единиц, а в яйцах всмятку и пашот — всего 90. Разница огромная!
Хотите извлечь максимум пользы? Выбирайте яйца всмятку, пашот или вареные вкрутую. А если все же решите пожарить — используйте рафинированное масло, топленое масло или животный жир, чтобы минимизировать вред.
Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!