Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не блины, а произведение искусства: как добиться ажурного узора на сковороде
Девять быстрорастущих цветущих деревьев, которые украсят ваш двор яркими красками
Один простой приём поможет избежать деменции: попробуйте уже сегодня
Не хотите красить авто каждые 5 лет? Москвичи придумали, как избежать этого
Вместо пользы — вред: эксперт рассказал всю правду о фитнес-марафонах
Открытие: дикие животные любят бегать в колесе так же, как и домашние питомцы
Отходы как ресурс: искусственный фотосинтез меняет правила игры в химической промышленности
Самое дружелюбное место на земле? Добро пожаловать в Ирландию
Модные, но коварные: цветовые комбинации, которые могут вас подвести

Обычная яичница может добавить вам морщин: как избежать кулинарного фиаско

2:36
Здоровье

Яйца — один из самых ценных продуктов в рационе, которым не стоит пренебрегать в любом возрасте, если нет противопоказаний по здоровью. Это источник легкоусвояемого белка, полезных жиров, витаминов и минералов, необходимых для работы мозга, обмена веществ, поддержания иммунитета и синтеза гормонов.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Но вот вопрос: в каком виде яйца приносят максимальную пользу, а в каком — становятся настоящим вредом?

Самые полезные способы приготовления

Лидеры по пользе — яйца всмятку и яйца-пашот. Почему именно они?

  • Витамины и ненасыщенные жиры в желтке сохраняются, так как он не подвергается длительной термической обработке.
  • Белок остается нежным и лучше усваивается, чем в сыром виде.
  • Это идеальный вариант для завтрака, заряжающий организм энергией без лишней нагрузки.

Лионский салат — идеальный завтрак

Если хотите разнообразить меню, попробуйте знаменитый лионский салат с яйцом всмятку:

  1. Крупно нарвите листья свежего салата и выложите в тарелку.
  2. Добавьте сухарики из подсушенного на сковороде хлеба.
  3. Выложите несколько обжаренных ломтиков бекона или сала с мясными прослойками.
  4. Добавьте несколько помидоров черри или дольки обычных помидоров.
  5. Полейте заправкой: оливковое масло, виноградный уксус и дижонская горчица.
  6. Сверху аккуратно положите яйцо всмятку. Готово!

Самые вредные яйца — жареные на сливочном масле

А теперь о том, как делать не стоит. Жареные яйца, особенно на сливочном масле, превращаются в настоящую угрозу для здоровья:

  • Полезные жирные кислоты и витамины разрушаются под воздействием высокой температуры, образуя токсины и канцерогены.
  • Само сливочное масло при жарке окисляется и становится вредным.
  • В процессе гликирования (реакции белка и сахаров масла при нагреве) образуется конечный продукт гликирования (КПГ) — вещество, ускоряющее старение.

Для сравнения: уровень КПГ в жареной яичнице — 2749 единиц, а в яйцах всмятку и пашот — всего 90. Разница огромная!

Хотите извлечь максимум пользы? Выбирайте яйца всмятку, пашот или вареные вкрутую. А если все же решите пожарить — используйте рафинированное масло, топленое масло или животный жир, чтобы минимизировать вред.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Обсудить
Сейчас читают
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Не хотите красить авто каждые 5 лет? Москвичи придумали, как избежать этого
Вместо пользы — вред: эксперт рассказал всю правду о фитнес-марафонах
Открытие: дикие животные любят бегать в колесе так же, как и домашние питомцы
Отходы как ресурс: искусственный фотосинтез меняет правила игры в химической промышленности
Самое дружелюбное место на земле? Добро пожаловать в Ирландию
Модные, но коварные: цветовые комбинации, которые могут вас подвести
Цена на макароны Barilla в России вырастет на фоне новых таможенных правил
Сода и уксус творят чудеса: вот как заставить ваш дом сиять чистотой — раскрыт секрет идеальной уборки
Куда пойти в Милане ночью? Гид по самым стильным барам
Садоводческий марафон начинается: 15 дел, которые не дадут вам скучать в марте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.