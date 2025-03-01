Обычная яичница может добавить вам морщин: как избежать кулинарного фиаско

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца — один из самых ценных продуктов в рационе, которым не стоит пренебрегать в любом возрасте, если нет противопоказаний по здоровью. Это источник легкоусвояемого белка, полезных жиров, витаминов и минералов, необходимых для работы мозга, обмена веществ, поддержания иммунитета и синтеза гормонов.

Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца

Но вот вопрос: в каком виде яйца приносят максимальную пользу, а в каком — становятся настоящим вредом?

Самые полезные способы приготовления

Лидеры по пользе — яйца всмятку и яйца-пашот. Почему именно они?

Витамины и ненасыщенные жиры в желтке сохраняются, так как он не подвергается длительной термической обработке.

Белок остается нежным и лучше усваивается, чем в сыром виде.

Это идеальный вариант для завтрака, заряжающий организм энергией без лишней нагрузки.

Лионский салат — идеальный завтрак

Если хотите разнообразить меню, попробуйте знаменитый лионский салат с яйцом всмятку:

Крупно нарвите листья свежего салата и выложите в тарелку. Добавьте сухарики из подсушенного на сковороде хлеба. Выложите несколько обжаренных ломтиков бекона или сала с мясными прослойками. Добавьте несколько помидоров черри или дольки обычных помидоров. Полейте заправкой: оливковое масло, виноградный уксус и дижонская горчица. Сверху аккуратно положите яйцо всмятку. Готово!

Самые вредные яйца — жареные на сливочном масле

А теперь о том, как делать не стоит. Жареные яйца, особенно на сливочном масле, превращаются в настоящую угрозу для здоровья:

Полезные жирные кислоты и витамины разрушаются под воздействием высокой температуры, образуя токсины и канцерогены.

Само сливочное масло при жарке окисляется и становится вредным.

В процессе гликирования (реакции белка и сахаров масла при нагреве) образуется конечный продукт гликирования (КПГ) — вещество, ускоряющее старение.

Для сравнения: уровень КПГ в жареной яичнице — 2749 единиц, а в яйцах всмятку и пашот — всего 90. Разница огромная!

Хотите извлечь максимум пользы? Выбирайте яйца всмятку, пашот или вареные вкрутую. А если все же решите пожарить — используйте рафинированное масло, топленое масло или животный жир, чтобы минимизировать вред.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

