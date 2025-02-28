Тихий убийца или эликсир молодости: правда о кефире, о которой молчат

Этот ферментированный молочный продукт обладает уникальным составом, который делает его ценным для здоровья. Кефир создается с помощью кефирных грибков, образуя симбиоз полезных микроорганизмов — молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Благодаря такому сочетанию он не только легко усваивается, но и приносит много пользы организму.
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Кисломолочные продукты
Чем полезен кефир
Кефир оказывает комплексное воздействие на организм:
Улучшает пищеварение — нормализует микрофлору кишечника благодаря пробиотикам.
Укрепляет иммунитет — лактобактерии и витамины группы B поддерживают защитные функции организма.
Облегчает переваривание лактозы — ферментация снижает её содержание, облегчая усвоение.
Поддерживает здоровье костей — насыщен кальцием, магнием и витамином D.
Помогает контролировать вес — низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка надолго сохраняет чувство сытости.
Снимает стресс — содержит триптофан, способствующий выработке серотонина.
Когда кефир особенно полезен
Рекомендуется регулярно употреблять кефир при следующих состояниях:
Дисбактериоз, проблемы с кишечником — пробиотики поддерживают баланс микрофлоры.
Запоры — улучшает перистальтику кишечника.
Гастрит с пониженной кислотностью — стимулирует выработку желудочного сока.
Остеопороз — высокий уровень кальция укрепляет костную ткань.
Синдром раздраженного кишечника — при хорошей переносимости помогает наладить пищеварение.
Диабет — низкий гликемический индекс способствует стабильному уровню сахара в крови.
Кому стоит употреблять кефир с осторожностью
Несмотря на все плюсы, есть ситуации, когда кефир может навредить:
Гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка — может усилить раздражение слизистой.
Лактозная недостаточность (в тяжелой форме) — даже минимальное количество лактозы вызывает дискомфорт.
Мочекаменная болезнь — из-за содержания кальция может способствовать образованию камней.
Диарея, кишечные инфекции — в острый период лучше избегать кисломолочных продуктов.
Как хранить кефир
После вскрытия упаковки храните напиток в холодильнике при температуре +2…6°C не более 2-3 дней.
Срок годности зависит от типа продукта:
Натуральный (живой) — до 7 дней.
Ультрапастеризованный — до 2 недель.
Важно! Не оставляйте кефир при комнатной температуре более 2 часов. Если запах изменился или появился неприятный привкус — продукт испорчен.
Кефир или йогурт — что полезнее
Меньше сахара — кефир не содержит добавленного сахара, в отличие от большинства йогуртов.
Больше пробиотиков — закваска содержит более устойчивые и разнообразные бактерии.
Меньше калорий — по сравнению со сладкими йогуртами.
Эффективнее для микрофлоры кишечника — пробиотики работают дольше и глубже.
Уточнения
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).