Тихий убийца или эликсир молодости: правда о кефире, о которой молчат

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот ферментированный молочный продукт обладает уникальным составом, который делает его ценным для здоровья. Кефир создается с помощью кефирных грибков, образуя симбиоз полезных микроорганизмов — молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Благодаря такому сочетанию он не только легко усваивается, но и приносит много пользы организму.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Чем полезен кефир

Кефир оказывает комплексное воздействие на организм:

Улучшает пищеварение — нормализует микрофлору кишечника благодаря пробиотикам.

— нормализует микрофлору кишечника благодаря пробиотикам. Укрепляет иммунитет — лактобактерии и витамины группы B поддерживают защитные функции организма.

— лактобактерии и витамины группы B поддерживают защитные функции организма. Облегчает переваривание лактозы — ферментация снижает её содержание, облегчая усвоение.

— ферментация снижает её содержание, облегчая усвоение. Поддерживает здоровье костей — насыщен кальцием, магнием и витамином D.

— насыщен кальцием, магнием и витамином D. Помогает контролировать вес — низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка надолго сохраняет чувство сытости.

— низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка надолго сохраняет чувство сытости. Снимает стресс — содержит триптофан, способствующий выработке серотонина.

Когда кефир особенно полезен

Рекомендуется регулярно употреблять кефир при следующих состояниях:

Дисбактериоз, проблемы с кишечником — пробиотики поддерживают баланс микрофлоры.

— пробиотики поддерживают баланс микрофлоры. Запоры — улучшает перистальтику кишечника.

— улучшает перистальтику кишечника. Гастрит с пониженной кислотностью — стимулирует выработку желудочного сока.

— стимулирует выработку желудочного сока. Остеопороз — высокий уровень кальция укрепляет костную ткань.

— высокий уровень кальция укрепляет костную ткань. Синдром раздраженного кишечника — при хорошей переносимости помогает наладить пищеварение.

— при хорошей переносимости помогает наладить пищеварение. Диабет — низкий гликемический индекс способствует стабильному уровню сахара в крови.

Кому стоит употреблять кефир с осторожностью

Несмотря на все плюсы, есть ситуации, когда кефир может навредить:

Гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка — может усилить раздражение слизистой.

— может усилить раздражение слизистой. Лактозная недостаточность (в тяжелой форме) — даже минимальное количество лактозы вызывает дискомфорт.

(в тяжелой форме) — даже минимальное количество лактозы вызывает дискомфорт. Мочекаменная болезнь — из-за содержания кальция может способствовать образованию камней.

— из-за содержания кальция может способствовать образованию камней. Диарея, кишечные инфекции — в острый период лучше избегать кисломолочных продуктов.

Как хранить кефир

После вскрытия упаковки храните напиток в холодильнике при температуре +2…6°C не более 2-3 дней.

Срок годности зависит от типа продукта:

Натуральный (живой) — до 7 дней.

Ультрапастеризованный — до 2 недель.

Важно! Не оставляйте кефир при комнатной температуре более 2 часов. Если запах изменился или появился неприятный привкус — продукт испорчен.

Кефир или йогурт — что полезнее

Меньше сахара — кефир не содержит добавленного сахара, в отличие от большинства йогуртов.

— кефир не содержит добавленного сахара, в отличие от большинства йогуртов. Больше пробиотиков — закваска содержит более устойчивые и разнообразные бактерии.

— закваска содержит более устойчивые и разнообразные бактерии. Меньше калорий — по сравнению со сладкими йогуртами.

— по сравнению со сладкими йогуртами. Легче усваивается — ферменты расщепляют лактозу, облегчая пищеварение.

— ферменты расщепляют лактозу, облегчая пищеварение. Эффективнее для микрофлоры кишечника — пробиотики работают дольше и глубже.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

