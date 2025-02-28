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Тихий убийца или эликсир молодости: правда о кефире, о которой молчат

3:20
Здоровье

Этот ферментированный молочный продукт обладает уникальным составом, который делает его ценным для здоровья. Кефир создается с помощью кефирных грибков, образуя симбиоз полезных микроорганизмов — молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Благодаря такому сочетанию он не только легко усваивается, но и приносит много пользы организму.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Чем полезен кефир

Кефир оказывает комплексное воздействие на организм:

  • Улучшает пищеварение — нормализует микрофлору кишечника благодаря пробиотикам.
  • Укрепляет иммунитет — лактобактерии и витамины группы B поддерживают защитные функции организма.
  • Облегчает переваривание лактозы — ферментация снижает её содержание, облегчая усвоение.
  • Поддерживает здоровье костей — насыщен кальцием, магнием и витамином D.
  • Помогает контролировать вес — низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка надолго сохраняет чувство сытости.
  • Снимает стресс — содержит триптофан, способствующий выработке серотонина.

Когда кефир особенно полезен

Рекомендуется регулярно употреблять кефир при следующих состояниях:

  • Дисбактериоз, проблемы с кишечником — пробиотики поддерживают баланс микрофлоры.
  • Запоры — улучшает перистальтику кишечника.
  • Гастрит с пониженной кислотностью — стимулирует выработку желудочного сока.
  • Остеопороз — высокий уровень кальция укрепляет костную ткань.
  • Синдром раздраженного кишечника — при хорошей переносимости помогает наладить пищеварение.
  • Диабет — низкий гликемический индекс способствует стабильному уровню сахара в крови.

Кому стоит употреблять кефир с осторожностью

Несмотря на все плюсы, есть ситуации, когда кефир может навредить:

  • Гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка — может усилить раздражение слизистой.
  • Лактозная недостаточность (в тяжелой форме) — даже минимальное количество лактозы вызывает дискомфорт.
  • Мочекаменная болезнь — из-за содержания кальция может способствовать образованию камней.
  • Диарея, кишечные инфекции — в острый период лучше избегать кисломолочных продуктов.

Как хранить кефир

После вскрытия упаковки храните напиток в холодильнике при температуре +2…6°C не более 2-3 дней.

Срок годности зависит от типа продукта:

  • Натуральный (живой) — до 7 дней.
  • Ультрапастеризованный — до 2 недель.

Важно! Не оставляйте кефир при комнатной температуре более 2 часов. Если запах изменился или появился неприятный привкус — продукт испорчен.

Кефир или йогурт — что полезнее

  • Меньше сахара — кефир не содержит добавленного сахара, в отличие от большинства йогуртов.
  • Больше пробиотиков — закваска содержит более устойчивые и разнообразные бактерии.
  • Меньше калорий — по сравнению со сладкими йогуртами.
  • Легче усваивается — ферменты расщепляют лактозу, облегчая пищеварение.
  • Эффективнее для микрофлоры кишечника — пробиотики работают дольше и глубже.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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