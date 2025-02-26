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Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить

2:38
Здоровье

Аутизм — это расстройство развития, влияющее на способы общения и взаимодействия с окружающим миром. Ранняя диагностика играет ключевую роль в помощи детям с этим состоянием. Психотерапевт Оксана Нефедова в беседе с ИА RuNews24. ru рассказала о признаках, которые могут указывать на аутизм, и объяснила, почему важно вовремя обратиться к специалисту.

дети играют в Roblox
Фото: Wikimedia Commons by Henry Burrows is licensed under Public domain
дети играют в Roblox

Основные признаки аутизма у детей

"Важно понимать, что наличие одного или нескольких признаков ещё не говорит о диагнозе, но это повод проконсультироваться со специалистом", — подчёркивает Оксана Нефедова.

Среди возможных признаков аутизма:

  • Задержка речи или её отсутствие. Некоторые дети с аутизмом начинают говорить позже сверстников или испытывают трудности с формированием речи.
  • Сложности в общении. Ребёнок может избегать зрительного контакта, не реагировать на своё имя, не понимать жесты или испытывать трудности с подражанием окружающим.
  • Повторяющиеся движения. Раскачивание, махание руками, кружение вокруг своей оси — такие стереотипные действия часто встречаются у детей с аутизмом.
  • Необычные интересы. Увлечение определёнными предметами (например, колёсами машинок) или темами (например, динозаврами) может быть признаком расстройства.
  • Трудности с социальным взаимодействием. Ребёнок может не понимать, как соблюдать дистанцию, не осознавать принцип очередности и испытывать сложности с выражением эмоций.
  • Необычные сенсорные реакции. Повышенная или, наоборот, сниженная чувствительность к свету, звукам, запахам или прикосновениям — частый признак аутизма.
  • Отсутствие интереса к ролевым играм. Дети с аутизмом редко включают фантазию в свои игры и не проявляют интерес к совместным играм со сверстниками.

Если ребёнок проявляет повышенный интерес к вещам, нехарактерным для его возраста, например, к расписанию поездов или устройству бытовой техники, это также может быть поводом обратиться к специалисту.

Что делать, если у ребёнка есть признаки аутизма

Родителям, заметившим тревожные симптомы, важно проконсультироваться с врачами. Для диагностики аутизма необходимо пройти обследование у педиатра, невролога, детского психолога или психиатра. Комплексное исследование поможет определить, действительно ли у ребёнка есть расстройство аутистического спектра.

"Ранняя диагностика и своевременная терапия могут существенно улучшить качество жизни ребёнка", — подытожила Оксана Нефедова.

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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