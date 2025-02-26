Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аутизм — это расстройство развития, влияющее на способы общения и взаимодействия с окружающим миром. Ранняя диагностика играет ключевую роль в помощи детям с этим состоянием. Психотерапевт Оксана Нефедова в беседе с ИА RuNews24. ru рассказала о признаках, которые могут указывать на аутизм, и объяснила, почему важно вовремя обратиться к специалисту.

Фото: Wikimedia Commons by Henry Burrows is licensed under Public domain дети играют в Roblox

Основные признаки аутизма у детей

"Важно понимать, что наличие одного или нескольких признаков ещё не говорит о диагнозе, но это повод проконсультироваться со специалистом", — подчёркивает Оксана Нефедова.

Среди возможных признаков аутизма:

Задержка речи или её отсутствие. Некоторые дети с аутизмом начинают говорить позже сверстников или испытывают трудности с формированием речи.

Некоторые дети с аутизмом начинают говорить позже сверстников или испытывают трудности с формированием речи. Сложности в общении. Ребёнок может избегать зрительного контакта, не реагировать на своё имя, не понимать жесты или испытывать трудности с подражанием окружающим.

Ребёнок может избегать зрительного контакта, не реагировать на своё имя, не понимать жесты или испытывать трудности с подражанием окружающим. Повторяющиеся движения. Раскачивание, махание руками, кружение вокруг своей оси — такие стереотипные действия часто встречаются у детей с аутизмом.

Раскачивание, махание руками, кружение вокруг своей оси — такие стереотипные действия часто встречаются у детей с аутизмом. Необычные интересы. Увлечение определёнными предметами (например, колёсами машинок) или темами (например, динозаврами) может быть признаком расстройства.

Увлечение определёнными предметами (например, колёсами машинок) или темами (например, динозаврами) может быть признаком расстройства. Трудности с социальным взаимодействием. Ребёнок может не понимать, как соблюдать дистанцию, не осознавать принцип очередности и испытывать сложности с выражением эмоций.

Ребёнок может не понимать, как соблюдать дистанцию, не осознавать принцип очередности и испытывать сложности с выражением эмоций. Необычные сенсорные реакции. Повышенная или, наоборот, сниженная чувствительность к свету, звукам, запахам или прикосновениям — частый признак аутизма.

Повышенная или, наоборот, сниженная чувствительность к свету, звукам, запахам или прикосновениям — частый признак аутизма. Отсутствие интереса к ролевым играм. Дети с аутизмом редко включают фантазию в свои игры и не проявляют интерес к совместным играм со сверстниками.

Если ребёнок проявляет повышенный интерес к вещам, нехарактерным для его возраста, например, к расписанию поездов или устройству бытовой техники, это также может быть поводом обратиться к специалисту.

Что делать, если у ребёнка есть признаки аутизма

Родителям, заметившим тревожные симптомы, важно проконсультироваться с врачами. Для диагностики аутизма необходимо пройти обследование у педиатра, невролога, детского психолога или психиатра. Комплексное исследование поможет определить, действительно ли у ребёнка есть расстройство аутистического спектра.

"Ранняя диагностика и своевременная терапия могут существенно улучшить качество жизни ребёнка", — подытожила Оксана Нефедова.

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

