Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить

Аутизм — это расстройство развития, влияющее на способы общения и взаимодействия с окружающим миром. Ранняя диагностика играет ключевую роль в помощи детям с этим состоянием. Психотерапевт Оксана Нефедова в беседе с ИА RuNews24. ru рассказала о признаках, которые могут указывать на аутизм, и объяснила, почему важно вовремя обратиться к специалисту.
"Важно понимать, что наличие одного или нескольких признаков ещё не говорит о диагнозе, но это повод проконсультироваться со специалистом", — подчёркивает Оксана Нефедова.
Среди возможных признаков аутизма:
Если ребёнок проявляет повышенный интерес к вещам, нехарактерным для его возраста, например, к расписанию поездов или устройству бытовой техники, это также может быть поводом обратиться к специалисту.
Родителям, заметившим тревожные симптомы, важно проконсультироваться с врачами. Для диагностики аутизма необходимо пройти обследование у педиатра, невролога, детского психолога или психиатра. Комплексное исследование поможет определить, действительно ли у ребёнка есть расстройство аутистического спектра.
"Ранняя диагностика и своевременная терапия могут существенно улучшить качество жизни ребёнка", — подытожила Оксана Нефедова.
Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
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