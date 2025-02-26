Едите мало, а вес стоит? Причина в этом факторе!

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли ваш вес и скорость метаболизма быть предопределены генами больше, чем образом жизни?

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Генетические факторы и ожирение

Исследования в области генетики ожирения показывают, что генетическая изменчивость определяет от 25% до 70% вариабельности массы тела в зависимости от популяции. Более 600 хромосомных регионов вовлечены в наследование предрасположенности к ожирению. Например, минорный аллель гена FTO увеличивает риск ожирения: носители одного такого аллеля имеют в среднем на 1,2 кг больший вес, а носители двух — на 3 кг, с повышением риска ожирения в 1,67 раза.

Влияние генов на метаболизм

Гены также играют ключевую роль в метаболизме. Полиморфизмы в генах, кодирующих рецепторы вкуса, могут объяснить предпочтения в пище и количество её потребления. Например, вариации гена CD36 связаны с общим потреблением жиров у детей с нормальным весом. Мутации в гене FABP2, ответственном за транспорт жирных кислот, могут увеличивать уровень липидов в крови, влияя на эффективность диет с ограничением жиров.

Персонализированный подход к питанию

Учитывая генетические различия, персонализированные диетические рекомендации могут быть более эффективными. Исследование показало, что люди, чьи диеты соответствовали их генетическим особенностям, теряли в 2,5-3 раза больше веса по сравнению с контрольной группой. Это подчёркивает важность индивидуального подхода к питанию и управлению весом.

Хотя диета и физическая активность остаются важными факторами, генетика играет значительную роль в определении веса и метаболизма. Понимание индивидуальных генетических предрасположенностей может помочь в разработке более эффективных стратегий для поддержания здорового веса и общего благополучия.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

