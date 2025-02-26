Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться сладости в моркови? Подкормки, которые дают результат
Картофель с мёдом в духовке: удивите гостей изысканным вкусом — такого они ещё не пробовали!
Котлеты из крабового мяса с сыром — идеальные для легкого ужина с овощами
Не только солнечный свет: что действительно нужно винограду для быстрого роста
Весной на омывайку уходит целое состояние? Эти хитрости помогут тратить меньше
Что делает собака, пока вас нет дома? Возможно, у неё больше дел, чем у вас
Чай против тяжёлых металлов: учёные раскрыли удивительные свойства напитка
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на Оземпике

Едите мало, а вес стоит? Причина в этом факторе!

2:06
Здоровье

Может ли ваш вес и скорость метаболизма быть предопределены генами больше, чем образом жизни?

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Генетические факторы и ожирение

Исследования в области генетики ожирения показывают, что генетическая изменчивость определяет от 25% до 70% вариабельности массы тела в зависимости от популяции. Более 600 хромосомных регионов вовлечены в наследование предрасположенности к ожирению. Например, минорный аллель гена FTO увеличивает риск ожирения: носители одного такого аллеля имеют в среднем на 1,2 кг больший вес, а носители двух — на 3 кг, с повышением риска ожирения в 1,67 раза.

Влияние генов на метаболизм

Гены также играют ключевую роль в метаболизме. Полиморфизмы в генах, кодирующих рецепторы вкуса, могут объяснить предпочтения в пище и количество её потребления. Например, вариации гена CD36 связаны с общим потреблением жиров у детей с нормальным весом. Мутации в гене FABP2, ответственном за транспорт жирных кислот, могут увеличивать уровень липидов в крови, влияя на эффективность диет с ограничением жиров.

Персонализированный подход к питанию

Учитывая генетические различия, персонализированные диетические рекомендации могут быть более эффективными. Исследование показало, что люди, чьи диеты соответствовали их генетическим особенностям, теряли в 2,5-3 раза больше веса по сравнению с контрольной группой. Это подчёркивает важность индивидуального подхода к питанию и управлению весом.

Хотя диета и физическая активность остаются важными факторами, генетика играет значительную роль в определении веса и метаболизма. Понимание индивидуальных генетических предрасположенностей может помочь в разработке более эффективных стратегий для поддержания здорового веса и общего благополучия.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Обсудить
Сейчас читают
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение!
Красота и стиль
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение! Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Как добиться сладости в моркови? Подкормки, которые дают результат
Картофель с мёдом в духовке: удивите гостей изысканным вкусом — такого они ещё не пробовали!
Едите мало, а вес стоит? Причина в этом факторе!
Котлеты из крабового мяса с сыром — идеальные для легкого ужина с овощами
Не только солнечный свет: что действительно нужно винограду для быстрого роста
Весной на омывайку уходит целое состояние? Эти хитрости помогут тратить меньше
Что делает собака, пока вас нет дома? Возможно, у неё больше дел, чем у вас
Чай против тяжёлых металлов: учёные раскрыли удивительные свойства напитка
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на Оземпике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.