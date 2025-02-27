Ваши суставы молят о пощаде: одна привычка делает артрит неизбежным

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артрит может возникнуть по разным причинам, но чаще всего воспаление суставов развивается на фоне травм, инфекций, генетической предрасположенности или определенного образа жизни. Рассмотрим ключевые факторы риска, которые могут привести к этой патологии.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в суставе

Возраст: время против суставов

Со временем суставные ткани изнашиваются, что повышает вероятность развития остеоартрита. Чаще всего болезнь начинает проявляться в возрасте 40-50 лет. Хрящи становятся менее эластичными, их регенерация замедляется, а нагрузки на суставы со временем дают о себе знать.

Травмы: скрытые последствия ударов

Даже незначительные ушибы, вывихи или переломы могут со временем спровоцировать проблемы с суставами. Если травма привела к изменению структуры хрящей или костей, сустав теряет подвижность, а воспалительный процесс становится неизбежным.

Инфекции: бактерии против суставов

Некоторые инфекции могут проникать в суставную полость и вызывать воспаление. Особенно опасны запущенные бактериальные, вирусные и грибковые заболевания. Если патоген попадает в синовиальную оболочку, он провоцирует воспалительную реакцию, что может привести к серьёзным нарушениям работы сустава.

Аутоиммунные патологии: сбой в системе защиты

Ревматоидный, псориатический и ювенильный идиопатический артрит, а также анкилозирующий спондилоартрит развиваются из-за нарушений в работе иммунной системы. Организм ошибочно атакует здоровые клетки, воспринимая их как угрозу. Причинами могут быть генетическая предрасположенность, перенесённые инфекции или влияние окружающей среды.

Наследственность: гены, которые нельзя игнорировать

Генетика играет ключевую роль в развитии некоторых форм артрита. Например, у 40% пациентов с псориатическим артритом есть родственники с таким же диагнозом. Мутации в генах SLC2A9 и SLC22A12 могут спровоцировать нарушение обмена мочевой кислоты, что ведет к её накоплению в крови и, как следствие, к подагрическому артриту.

Пол: кто в группе риска

Некоторые формы артрита встречаются чаще у определённого пола. Так, остеоартрит и ревматоидный артрит диагностируют преимущественно у женщин, тогда как подагрический артрит чаще развивается у мужчин.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

