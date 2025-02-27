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Ваши суставы молят о пощаде: одна привычка делает артрит неизбежным

2:35
Здоровье

Артрит может возникнуть по разным причинам, но чаще всего воспаление суставов развивается на фоне травм, инфекций, генетической предрасположенности или определенного образа жизни. Рассмотрим ключевые факторы риска, которые могут привести к этой патологии.

Боль в суставе
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в суставе

Возраст: время против суставов

Со временем суставные ткани изнашиваются, что повышает вероятность развития остеоартрита. Чаще всего болезнь начинает проявляться в возрасте 40-50 лет. Хрящи становятся менее эластичными, их регенерация замедляется, а нагрузки на суставы со временем дают о себе знать.

Травмы: скрытые последствия ударов

Даже незначительные ушибы, вывихи или переломы могут со временем спровоцировать проблемы с суставами. Если травма привела к изменению структуры хрящей или костей, сустав теряет подвижность, а воспалительный процесс становится неизбежным.

Инфекции: бактерии против суставов

Некоторые инфекции могут проникать в суставную полость и вызывать воспаление. Особенно опасны запущенные бактериальные, вирусные и грибковые заболевания. Если патоген попадает в синовиальную оболочку, он провоцирует воспалительную реакцию, что может привести к серьёзным нарушениям работы сустава.

Аутоиммунные патологии: сбой в системе защиты

Ревматоидный, псориатический и ювенильный идиопатический артрит, а также анкилозирующий спондилоартрит развиваются из-за нарушений в работе иммунной системы. Организм ошибочно атакует здоровые клетки, воспринимая их как угрозу. Причинами могут быть генетическая предрасположенность, перенесённые инфекции или влияние окружающей среды.

Наследственность: гены, которые нельзя игнорировать

Генетика играет ключевую роль в развитии некоторых форм артрита. Например, у 40% пациентов с псориатическим артритом есть родственники с таким же диагнозом. Мутации в генах SLC2A9 и SLC22A12 могут спровоцировать нарушение обмена мочевой кислоты, что ведет к её накоплению в крови и, как следствие, к подагрическому артриту.

Пол: кто в группе риска

Некоторые формы артрита встречаются чаще у определённого пола. Так, остеоартрит и ревматоидный артрит диагностируют преимущественно у женщин, тогда как подагрический артрит чаще развивается у мужчин.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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