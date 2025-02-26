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Трава, которая успокаивает, но может сыграть злую шутку: всё, что нужно знать о маточине

1:49
Здоровье

Маточина давно известна своими успокаивающими свойствами. Она помогает снизить уровень стресса, тревожности и способствует более качественному сну.

Трава
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трава

Польза для организма

  • Улучшает пищеварение — снижает вздутие, устраняет дискомфорт в желудке и помогает при избыточном газообразовании.
  • Антиоксидантная защита — содержит флавоноиды и другие активные вещества, нейтрализующие свободные радикалы, тем самым укрепляя иммунитет.
  • Поддержка сердечно-сосудистой системы — способствует нормализации давления и благотворно влияет на работу сердца.
  • Противовирусный и антибактериальный эффект — помогает организму бороться с инфекциями и вирусами.

Возможные противопоказания

Несмотря на широкий спектр полезных свойств, маточина не подходит всем. Важно учитывать следующие ограничения:

  • Может оказывать негативное влияние на людей с заболеваниями щитовидной железы, поскольку способна снижать уровень гормонов.
  • Способна взаимодействовать с некоторыми медикаментами, включая препараты для щитовидной железы, разжижающие кровь и седативные средства. Перед применением стоит проконсультироваться с врачом.
  • Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам без одобрения специалиста.
  • Чрезмерное употребление может вызвать головные боли, сонливость, усталость или аллергические реакции у чувствительных людей.

Маточина — это ценная лекарственная трава с массой полезных свойств. Однако, несмотря на натуральное происхождение, важно соблюдать осторожность в её применении, особенно при наличии хронических заболеваний. Перед началом употребления желательно проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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