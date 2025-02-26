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Ваша привычка перед сном крадёт у вас здоровье: проверьте, не делаете ли это

2:11
Здоровье

Многие уверены: чем раньше ложишься спать, тем лучше для здоровья. Но так ли это на самом деле? Исследования показывают, что не только время отхода ко сну, но и его качество играют ключевую роль в общем самочувствии.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Связь сна и здоровья мозга

Нехватка сна может быть опасной для мозга. Исследования Университетского колледжа Лондона и Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) выявили тревожную связь: люди, которые спят по шесть часов и меньше, имеют на 30% выше риск развития деменции после 50 лет. Это подтверждает издание The Telegraph.

Дело в том, что во время глубокой фазы сна мозг очищается от токсинов. Этот процесс называют "глубоким промыванием". Если фаза глубокого сна сокращается, токсины накапливаются, что может спровоцировать болезни Альцгеймера и другие формы деменции.

Идеальное время для сна

Согласно исследованию, наибольший риск связан как с поздним, так и с слишком ранним отходом ко сну. Каждый час сна до 22:00 увеличивает риск когнитивных нарушений на 25%. Оптимальное время засыпания — между 22:00 и 23:00: именно в этот период мозг получает достаточную фазу глубокого сна.

Как улучшить качество сна

Специалисты рекомендуют несколько простых привычек, которые помогут наладить ночной отдых:

  • Четкий режим. Важно просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.
  • Солнечный свет. Утренний свет помогает организму настроиться на правильный ритм.
  • Короткие дневные сны. Лучше спать днем не дольше 20-30 минут, иначе это может повлиять на ночной сон.
  • Ограничение алкоголя. Алкоголь перед сном ухудшает качество сна. Лучше отказаться от него минимум за три часа до сна.
  • Отказ от кофеина. Последняя чашка кофе должна быть не позднее, чем за 7 часов до сна.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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