Ваша привычка перед сном крадёт у вас здоровье: проверьте, не делаете ли это

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: чем раньше ложишься спать, тем лучше для здоровья. Но так ли это на самом деле? Исследования показывают, что не только время отхода ко сну, но и его качество играют ключевую роль в общем самочувствии.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Связь сна и здоровья мозга

Нехватка сна может быть опасной для мозга. Исследования Университетского колледжа Лондона и Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) выявили тревожную связь: люди, которые спят по шесть часов и меньше, имеют на 30% выше риск развития деменции после 50 лет. Это подтверждает издание The Telegraph.

Дело в том, что во время глубокой фазы сна мозг очищается от токсинов. Этот процесс называют "глубоким промыванием". Если фаза глубокого сна сокращается, токсины накапливаются, что может спровоцировать болезни Альцгеймера и другие формы деменции.

Идеальное время для сна

Согласно исследованию, наибольший риск связан как с поздним, так и с слишком ранним отходом ко сну. Каждый час сна до 22:00 увеличивает риск когнитивных нарушений на 25%. Оптимальное время засыпания — между 22:00 и 23:00: именно в этот период мозг получает достаточную фазу глубокого сна.

Как улучшить качество сна

Специалисты рекомендуют несколько простых привычек, которые помогут наладить ночной отдых:

Четкий режим. Важно просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

Важно просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. Солнечный свет. Утренний свет помогает организму настроиться на правильный ритм.

Утренний свет помогает организму настроиться на правильный ритм. Короткие дневные сны. Лучше спать днем не дольше 20-30 минут, иначе это может повлиять на ночной сон.

Лучше спать днем не дольше 20-30 минут, иначе это может повлиять на ночной сон. Ограничение алкоголя. Алкоголь перед сном ухудшает качество сна. Лучше отказаться от него минимум за три часа до сна.

Алкоголь перед сном ухудшает качество сна. Лучше отказаться от него минимум за три часа до сна. Отказ от кофеина. Последняя чашка кофе должна быть не позднее, чем за 7 часов до сна.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

