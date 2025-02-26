6 причин жевать гвоздику после еды

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Индии после еды принято жевать гвоздику, потому что она освежает дыхание.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Приправа гвоздика

Помимо этого она помогает и при других проблемах со здоровьем. Вот несколько веских причин включить гвоздику в свой рацион после еды.

Содержит антиоксиданты

В гвоздике содержится много антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом в организме. Если жевать гвоздику после каждого приёма пищи, можно защитить клетки от повреждения свободными радикалами, тем самым укрепляя иммунную систему и снижая риск развития хронических заболеваний. Антиоксиданты, содержащиеся в гвоздике, также замедляют процесс старения, поддерживая здоровье кожи и органов в долгосрочной перспективе.

Предотвращает изжогу и кислотный рефлюкс

Гвоздика успокаивает пищеварительную систему, нормализуя уровень желудочной кислоты. Если разжевать несколько гвоздичек после еды, это снизит риск кислотного рефлюкса и изжоги.

Поддерживает пищеварение

В этой специи содержится эвгенол — вещество, стимулирующее пищеварительные ферменты. Благодаря этому желудок лучше переваривает пищу, сводя к минимуму риск несварения, вздутия живота или газообразования. Она помогает при тошноте и является отличным средством при расстройстве желудка после еды.

Устраняет неприятный запах изо рта

Гвоздика содержит натуральные противомикробные вещества, которые могут убивать бактерии во рту, вызывающие неприятный запах. Она обладает очень сильным ароматом, который действует как натуральный освежитель дыхания.

Здоровье полости рта

Антисептические и антибиотические свойства гвоздики предотвращают заболевания дёсен, кариес и инфекции. Она облегчает зубную боль.

Улучшение кровообращения

Жевание гвоздики улучшает кровоток, благодаря эвгенолу, который является противовоспалительным веществом, пишет timesofindia.indiatimes.com.

Уточнения

Эвгенол (4-аллил-2-метоксифенол) C 10 H 12 O 2 (формула I) — вещество класса фенолов, относится к душистым веществам.

