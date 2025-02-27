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Две подушки — коварный враг вашей осанки: откажитесь от этой привычки, чтобы избежать боли

3:48
Здоровье

Сон с двумя подушками может показаться очень удобным, но эта привычка может навредить вашей осанке. А что, если именно из-за неё вы просыпаетесь с болью?

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Не будем обманывать себя: после долгого дня погрузиться в мягкую постель с двумя подушками под головой — это мечта. Однако, по словам американского физиотерапевта Саманты Шпигель, эта привычка не так уж и безобидна.

Принимая неестественное положение шеи и позвоночника, вы можете стать причиной напряжения и боли при пробуждении. Поэтому спите комфортно, но не в ущерб своей спине, советует врач в разговоре с французским изданием Grazia.

Две подушки под головой могут стать ловушкой для вашей осанки

Кажется, что погрузиться в мягкую постель с двумя толстыми подушками — это верх комфорта. Однако, по словам физиотерапевта Саманты Шпигель, эта привычка может быть причиной вашей утренней скованности. Она даже называет это "синдромом двух подушек", выражение, которое идеально описывает проблему: приподнимая голову, вы заставляете шею принимать неестественное положение, создавая ненужное напряжение в мышцах и смещая позвоночник.

Недавнее исследование подтверждает это: чем толще подушка, тем больше наклоняется шейный отдел позвоночника, что создаёт нагрузку на суставы и мышцы. И наоборот, более низкая подушка помогает поддерживать нейтральную осанку, тем самым ограничивая боль и способствуя спокойному сну.

Короче говоря, чтобы не просыпаться с болью в шее, лучше положиться на подходящую поддержку и попрощаться со второй подушкой!

Поиск подходящих подушек для улучшения осанки

Вам трудно расстаться с уютным гнёздышком из двух подушек? Не паникуйте, у Саманты Шпигель есть совет для тех, кто не может без этого обойтись.

Идея состоит в том, чтобы заменить подушку размером с Эверест на вторую, более тонкую, или, что ещё лучше, простое свёрнутое полотенце под шеей. Цель — поддерживать позвоночник в ровном положении во время сна и избегать напряжений, которые превращают пробуждение в импровизированный сеанс физиотерапии.

А поскольку правильная осанка — это не только то, над чем вы работаете ночью, эксперт также рекомендует простое упражнение, которое поможет восстановить баланс спины в течение дня. Прислонившись спиной к стене, осторожно отведите плечи назад, затем наклоните голову вперёд, не выгибая поясницу. Это небольшая рутина, которая, даже не заметив этого, может иметь решающее значение.

Мораль: меньше подушек, больше осанки и, прежде всего, утра без болей и недомоганий!

Подушки и матрас, адаптированные для спокойного сна

Если вы проводите день, развалившись в плохо отрегулированном кресле, а затем падаете на слишком мягкий матрас с неподходящей подушкой, перестаньте искать причину своей боли!

Эргономика, будь то на работе или в постели, играет ключевую роль в поддержании хорошей осанки. Неправильно отрегулированный стол или неподходящий стул могут привести к нарушению равновесия позвоночника, а слишком толстая или слишком плоская подушка может превратить ваши ночи в настоящую головную боль.

Чтобы избежать этого, физиотерапевт подчёркивает важность выбора матраса и подушки в соответствии с формой вашего тела и вашим способом сна. Слишком твёрдый, слишком мягкий, слишком толстый — один неправильный выбор, и ваша спина страдает. Цель проста: найти правильный баланс, чтобы ваш позвоночник оставался ровным и днём, и ночью.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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