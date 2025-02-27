Не беременность: проверьте, не началась ли у вас менопауза — 6 тревожных звоночков

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы женщина могла сказать, что у неё наступила менопауза, должно пройти 12 месяцев без менструации. Это естественный этап в жизни каждой женщины, когда яичники вырабатывают меньше гормонов, особенно эстрогена и прогестерона. Из-за этого менструации становятся нерегулярными, а затем и вовсе прекращаются.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с макияжем

В каком возрасте наступает менопауза?

Нет точного возраста, но у большинства женщин она начинается в период от 45 до 55 лет. Однако изменения в организме и его функциях могут начаться раньше, в начале 40-х, или позже, когда вам уже за 50. Переходный период, пременопауза или перименопауза, длится в среднем 7 лет, но может затянуться до 14 лет, пишет греческое издание Shape.

Симптомы менопаузы в возрасте 40-45 лет

Если в 40 лет у вас несколько раз не было менструации, вы можете подумать, что беременны. Но это может быть началом пременопаузы. По данным Американского фонда женского здоровья и менопаузы, около 5% женщин сталкиваются с преждевременной менопаузой и испытывают первые симптомы в возрасте от 40 до 45 лет. У 1% женщин менопауза наступает ещё раньше, до 40 лет.

Преждевременная менопауза может быть естественным процессом или быть вызвана хирургическим удалением яичников, лечением рака, например, лучевой или химиотерапией, или аутоиммунным заболеванием.

Симптомы, указывающие на раннюю менопаузу:

отсутствие менструации более трёх раз подряд;

более обильные или более скудные месячные, чем обычно;

проблемы со сном;

увеличение веса;

приливы;

сухость влагалища.

Поскольку эти симптомы могут быть признаками беременности или других заболеваний, важно обратиться к гинекологу для обследования. Если у вас ранняя менопауза, гормональная терапия может помочь уменьшить приливы, сухость влагалища и другие симптомы.

Обязательно обсудите все вопросы с врачом и не стесняйтесь задавать вопросы.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.



Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.

