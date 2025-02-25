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Пять советов, как избежать заражения норовирусом

1:26
Здоровье

С приходом весны и лета растёт опасность подхватить норовирус. Это заболевание выражается рвотой и диареей. Как предупредить заражение, пишет издание Magyar Nemzet.

Частицы вируса Эбола
Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Частицы вируса Эбола

Эксперты отмечают, что норовирус чаще всего поражает детей и пожилых людей. Также он опасен для беременных. Важно учитывать, какие заболевания помимо норовируса бушуют в обществе. Ослабленный организм норовирусу захватить легче.

Семейный врач Сабольч Бекасси рекомендует носить маску в многолюдных помещениях и своевременно ставить прививки. Например, от гриппа. Это поможет избежать ослабления иммунной системы одним заболеванием, что сбережёт от заражения другим.

Также рекомендуется принимать витамин D. Он защищает от респираторных инфекций. Правила личной гигиены тоже занимают главенствующую роль в сохранении здоровья. Норовирус — это часто болезнь грязных рук. Не следует трогать лицо, рот и пищу немытыми руками.

Последняя рекомендация врача — тщательно мыть фрукты, овощи и другие продукты перед употреблением.

Важно понимать, что после выздоровления человек является переносчиком вируса в течение двух недель. Необходимо избегать контактов с переболевшими.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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