Этот простой тест покажет, нужно ли вам срочно бежать к офтальмологу из-за снижения зрения

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одной из главных причин ухудшения и потери центрального зрения у людей старше 40 лет. С возрастом риск развития этого заболевания увеличивается, а также под влиянием таких факторов, как курение, употребление алкоголя, гипертония и болезнь Альцгеймера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

По мнению врача-офтальмолога клиники 3Z Лидии Садулаевой, для самостоятельного контроля состояния зрения рекомендуется использовать сетку Амслера. Эта сетка состоит из 42 контрастных вертикальных и горизонтальных линий, образующих ячейки размером 2х2 см с четкой центральной точкой, пишет Газета.Ru.

Для проведения теста вам нужно распечатать сетку или использовать экран монитора, разместив её на расстоянии 25-30 см от лица на уровне глаз. Закрыв один глаз, сфокусируйтесь на центральной точке сетки и оцените видимость линий, наличие искажений и ровность ячеек.

Если вы хорошо видите сетку и линии прямые, можно приблизить её на 10 см и снова оценить результат. Повторите тест для другого глаза.

"Рекомендуется проводить такую самодиагностику при хорошем самочувствии, когда человек выспался. Если пациент обычно пользуется очками или линзами, проходить тест нужно в них", — добавила Садулаева.

Если часть линий выглядит кривой или ячейки имеют разный размер, это может указывать на изменения в сетчатке и требует немедленного обращения к офтальмологу. Возрастная макулярная дегенерация прогрессирует быстро и необратимо, поэтому важно регулярно проходить обследования у врача.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

