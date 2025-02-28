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Молодость в бутылочке: откройте секреты здоровья с этими маслами

1:52
Здоровье

Масла для молодости и здоровья: какие выбрать для сердца и кожи

Не все знают, что привычные масла на кухонной полке — настоящий эликсир долголетия. Помимо оливкового, существуют менее популярные, но не менее ценные масла, которые помогают поддерживать здоровье сердца и делают кожу сияющей.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Лучшие масла для организма

  • Масло авокадо
    Производится методом холодного отжима, сохраняя максимум витаминов и антиоксидантов. Богато олеиновой кислотой, которая снижает уровень "плохого" холестерина и увлажняет кожу. Достаточно одной ложки в день.

  • Тыквенное масло
    Содержит рекордное количество цинка, который укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран и поддерживает мужское здоровье. Лучше добавлять в салаты и каши, но не нагревать.

  • Льняное масло
    Природный источник Омега-3, аналог рыбьего жира для тех, кто не ест морепродукты. Полезно для сосудов, улучшает состояние кожи. Важно хранить в тёмной посуде и использовать только для холодных блюд.

  • Кунжутное масло
    Содержит кальций и железо, укрепляет кости, нормализует давление и борется с сухостью кожи. Азиатские повара ценят его за ореховый вкус, но для жарки не подходит.

  • Масло грецкого ореха
    Улучшает память, снижает риск атеросклероза и придаёт коже естественное сияние. Отлично сочетается с овсянкой, но важно выбирать нерафинированное и следить за сроком годности.

Итог

Эти масла — не волшебная пилюля, но их регулярное употребление помогает поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет и улучшать состояние кожи. Просто добавьте их в рацион, и организм скажет "спасибо".

Уточнения

Оли́вковое ма́сло - растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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